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Van'ın Gürpınar ilçesinde bir çobanın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı Ümran Kaya hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaza, 3 Haziran'da Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı olan avukat Ümran Kaya'nın kullandığı otomobilin önce koyun sürüsüne, ardından çoban Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptığı belirtildi.

Kazada ağır yaralanan Musa Tunç ve oğlu hastaneye kaldırıldı. İlk olarak Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Musa Tunç, daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OĞLUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Yusuf Tunç'un hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Ümran Kaya gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ümran Kaya hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karar, kazada bir kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.