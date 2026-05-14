AKP'nin kurucularından ve eski bakanlarından Hüseyin Çelik, Türkiye'nin gündemine manşet olacak nitelikte açıklamalarda bulundu. Başkent Gazetesi'nden Nursel Dilek Manavbaşı'na konuşan Çelik, Terörsüz Türkiye süreci hakkında "Ben aktörlere güvenmiyorum. Ama ben bunun başarılı olmasını istiyorum. İnşallah ben yanılırım ve çok güzel bir şey çıkar ortaya. Ancak aktörlere güvenmiyorum. Sayın Erdoğan’ın konu ile ilgili olarak kafası karışık." dedi.

Çelik, “Aktörlere güvenmiyorum” ifadesinden süreçle ilgili neyi kast ettiğine dair soruya ise, "Bizimkiler iç cepheyi güçlendirmekten söz ediyor. Ben oldum olası 'cephe' kelimesinden hoşlanmadım. 'İç bünyeyi güçlendirmek' daha doğrudur çünkü bağışıklık sistemini güçlendirmiş olursunuz. İç bünyeyi güçlendirmenin yolu gayrimemnunları en aza indirmekten geçer. Aleviîyi de Sunnîyi de Kürdü de Kemalist’i de gayri müslimi de Müslümanı da memnun etmek gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Gerçek anlamda bir hukuk devleti ve demokrasi olmak gerekir." şeklinde yanıt verdi.

Çelik sözlerinin devamında "Sadece Kürtleri memnun etmek yetmez. İç bünyeyi güçlendirmek için gayrimemnunları memnun etmek gerekir. Eskiden 28 Şubat sürecinde başörtülüler kendini öteki hissediyordu. AK Parti’nin uygulamalarıyla bunlar büyük çapta giderildi. Ancak şimdi karşı taraf kendini öteki hissediyor. Ben zaman zaman CHP’lilere yapılan haksızlıklara itiraz ettiğimde 'sen CHP’li değilsin neden ses çıkarıyorsun' diyorlar. Ben de diyorum ki, kadın haklarını savunmam için benim kadın olmam gerekmiyor. Bizim haklarını savunduğumuz kişilerle özdeşleşmek gibi bir durumumuz var mı? Ben yıllardır şunu söylüyorum Türkler Kürtlerin, Kürtler Türklerin, Aleviler sunilerin, Sünniler Alevilerin haklarını savunmadıkça gerçek bir demokrasiden bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.