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AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekilleri, AK Parti il başkanları ile partililer katılırken Hayati Yazıcı, anayasa değişikliğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Toplantının açılışında konuşma yapan Yazıcı, anayasada 19 defa değişiklik yapıldığını hatırlatarak “En önemli değişikliği bildiğiniz gibi 15 Temmuz gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş bütünlüğüne koymuştur.” ifadelerine yer verdi.

“EN ÖNEMLİ MADDELERDEN BİRİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE”

“Türkiye elbet yeni bir anayasayı birlikte Meclis’te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz.” diyen Yazıcı, “İnşallah bunu da hedefimize ulaştırırız ve ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Sorunlarımız yok değil, sorunlarımız var. Türkiye'nin bugün gündemde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi ‘Terörsüz Türkiye.’” sözlerini sarf etti.

Yazıcı, sözlerinin devamında “Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüzdür, kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Bunun kıymeti, değeri ölçülemeyecek büyüklükte ve önemlidir. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yol yürüyüşümüz devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“YASAL DÜZENLEME YAPILACAK”

Elips Haber’in aktardığına göre, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yazıcı, “Bununla alakalı bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Bunu bilmenizi istiyorum.” dedi.

“Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararına olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız” açıklamasında bulunan Yazıcı, “25 yıldan bu yana Türkiye'yi yönetiyoruz. 25 yıldan beri el atmadığımız alan yok. Siyasetimiz kapsayıcı, kuşatıcıdır. Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasında veya mahzenlerde terk etmedik. Her konuyu öncelikleri belirlemek süreciyle ele aldık ve Türkiye'yi inşa ede ede bu güne taşıdık.” İfadelerini kullandı.

Toplantının kalan bölümünün basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.



TÜRKİYE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ KEZ REFERANDUMA GİTTİ?



Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar anayasa veya anayasa değişiklikleri için toplam 7 kez referanduma (halk oylamasına) gidilmiştir.





1961 Anayasası Referandumu

9 Temmuz 1961

27 Mayıs darbesi sonrası hazırlanan 1961 Anayasası'nın kabulü için yapıldı. %61,7 "Evet" oyu ile yeni anayasa yürürlüğe girdi.



1982 Anayasası Referandumu

7 Kasım 1982

12 Eylül darbesi sonrası hazırlanan 1982 Anayasası'nın kabulü için gerçekleştirildi. %91,3 "Evet" oyu ile kabul edildi.



Siyasi Yasakların Kaldırılması

6 Eylül 1987

1982 Anayasası ile eski siyasilere getirilen 10 ve 5 yıllık siyasi yasakların kaldırılması oylandı. Çok küçük bir farkla (%50,16) "Evet" çıktı ve yasaklar kalktı.



Yerel Seçimlerin Öne Alınması

25 Eylül 1988

Yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınmasına yönelik anayasa değişikliği oylandı. %65 "Hayır" oyu ile reddedildi. Bu oylama, Türkiye tarihinde "Hayır" çıkan tek referandumdur.



Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi

21 Ekim 2007

Cumhurbaşkanının TBMM yerine doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliği %68,9 "Evet" oyu ile kabul edildi.



2010 Anayasa Değişikliği Paketi

12 Eylül 2010

Yargı ve temel haklar alanında düzenlemeler içeren 26 maddelik anayasa değişikliği paketi %57,9 "Evet" oyu ile kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

16 Nisan 2017

Parlamenter sistemden başkanlık (Cumhurbaşkanlığı Hükümet) sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği oylandı. %51,4 "Evet" oyu ile yeni yönetim sistemine geçiş kabul edildi.