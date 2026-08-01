Kaynak: Haber Merkezi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıyla okullarda mescit açılması talimatı vermesini eleştirdi.

AK Partili eski bakan Günay sosyal medya hesabından Valiliğin talimatını paylaşarak,

"Çocuklara dini doğru öğretmek toplu namaz mekanı açmakla değil, her alanda (ruh, beden ve çevre) temizliğini, hakka saygıyı, adil ve merhametli olmayı ve yardımlaşmayı içselleştirmekle başlar. Bunlar olmadan kılınan namazın gösteriş (riya) olduğunu doğrudan Kuran-ı Kerim yazıyor." dedi.

Çocuklara dini doğru öğretmek toplu namaz mekanı açmakla değil, her alanda (ruh, beden ve çevre) temizliğini, hakka saygıyı, adil ve merhametli olmayı ve yardımlaşmayı içselleştirmekle başlar.

Bunlar olmadan kılınan namazın gösteriş (riya) olduğunu doğrudan Kuran-ı Kerim yazıyor. pic.twitter.com/mrs9YwcqxP — Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) August 1, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlara okullarda mescit alanı oluşturulmasına ilişkin yazı göndermişti. Yazıda, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önem taşıdığı belirtilerek, okul ortamlarında uygun ibadet alanlarının oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu ifade edilmişti.



