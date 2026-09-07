Kaynak: ANKA

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor. Bingöl, yeni partisiyle katıldığı ilk Tuzla Belediye Meclisi toplantısında eski partililerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

İBB CHP Grup Başkanvekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, kürsüden yaptığı konuşmada Bingöl'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bingöl'ün seçmenden aldığı emanete ihanet ettiğini belirten İnanlı, seçimden sadece 2 yıl 4 ay sonra kendisine güvenen 84 bin 94 seçmenin arkasının dönüldüğünü ve seçimde rekabet edilen partinin saflarına katılındığını açıkladı.

"SEÇMENİNİZİ ŞİKAYET EDİYORSUNUZ"

Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçiş sürecinde sarf ettiği "Karşı mahalleden geliyorum, beni koruyun" şeklindeki ifadelerine de sert çıkan İnanlı, seçmenden özür dilemek yerine koruması altına girilen partiye seçmenin şikayet edildiğini söyledi. Kendi elleriyle CHP'li bir belediye başkanına verilen Tuzla Belediyesi'nin AK Parti'ye teslim edildiğini belirten İnanlı, halka bir özür borcu olduğunu vurguladı.

İBB TEFTİŞ KURULU RAPORU MASADA

İnanlı'nın konuşmasının odak noktasında Tuzla'daki tartışmalı emsal transferi dosyaları yer aldı. Bingöl'ün daha önceki meclis toplantısında suçu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na attığını hatırlatan İnanlı, bu açıklamaların AK Parti'ye geçiş için zemin hazırlığı olduğunu ifade etti.

Kürsüden İBB Teftiş Kurulu Raporu'ndaki tespitleri aktaran İnanlı; bir kez kullanılması gereken imar hakkının 185 farklı parsele aktarıldığını, belediyeye devredilmesi zorunlu alanların kamuya verilmediğini, yüzlerce mükerrer işlem yapıldığını ve fazladan 520 bin metrekare inşaat alanı oluşturulduğunu dile getirdi. Söz konusu raporun tüm bakanlıklara ve savcılığa gönderildiğini belirten İnanlı, tespit edilen usulsüzlüklerin üzerine gidilmediğini ve bu durumun suça ortak olmak anlamına geldiğini söyledi.

"KUL HAKKI YEDİNİZ"

Meclis toplantısında ikili arasında karşılıklı söz düellosu da yaşandı. İnanlı, Bingöl’e dönerek "Sayın

Başkan, sözüm sizedir. Tuzla halkına özür borcunuz var Sayın Başkan. Yüzyılın yolsuzluğunun üstünü örttünüz Sayın Başkan. Kul hakkı yediniz Sayın Başkan. Ben burada sizin için oy istediğim Tuzla halkından özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.