Geçtiğimiz hafta çok hareketli olan altın cephesi yeni haftaya sakin başladı. Altın cephesinde çok büyük oynaklıklar bugün yaşanmadı.
Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026)
Geçtiğimiz haftaki hareketliliğin ardından yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan altın cephesinde düşüşler yüzde 1 seviyesinde oldu. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları değişti.Süleyman Çay
Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. FED toplantısı öncesinde geçtiğimiz hafta bir faiz indirimi bir de faiz artırımı mesajların verilmesi piyasada sert oynaklıklara neden oldu.
Öte yandan ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi de piyasaları etkileyen bir diğer unsur oldu.
Yeni haftada ise piyasalar sakin başladı. Altın cephesi güne düşüşle başladı. Ancak yaşanan düşüş yüzde 1 seviyelerini geçemedi.
Anlık olarak yüzde 0,46 düşüş ile serbest piyasada gram altın fiyatı 6 bin 855 TL seviyesine geldi.
Ons altın cephesinde ise yüzde 0,39 düşüş ile 4 bin 412 dolar seviyelerinde seyrettiği görüldü.
Altın tarafında yaşanan oynaklığın ardından akşam saatlerinde Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ise merak ediliyor. Piyasalarda yaşanan düşüş Kapalıçarşı’da da sürüyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın son durum şu şekilde;
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.774,32 TL
Satış Fiyatı: 6.856,57 TL (%-0,62 düşüş)
Düşük: 6.802,83 TL | Yüksek: 6.915,21 TL | Kapanış: 6.899,17 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 11.050,00 TL
Satış Fiyatı: 11.193,00 TL (%-0,62 düşüş)
Düşük: 11.105,00 TL | Yüksek: 11.289,00 TL | Kapanış: 11.263,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 22.127,00 TL
Satış Fiyatı: 22.366,00 TL (%-0,59 düşüş)
Düşük: 22.190,00 TL | Yüksek: 22.550,00 TL | Kapanış: 22.498,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 44.050,00 TL
Satış Fiyatı: 44.567,00 TL (%-0,62 düşüş)
Düşük: 44.218,00 TL | Yüksek: 44.948,00 TL | Kapanış: 44.844,00 TL
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 109.615,00 TL
Satış Fiyatı: 111.042,00 TL (%-0,62 düşüş)
Düşük: 110.172,00 TL | Yüksek: 111.991,00 TL | Kapanış: 111.731,00 TL
Has Altın
Alış Fiyatı: 6.807,67 TL
Satış Fiyatı: 6.842,18 TL (%-0,63 düşüş)
Düşük: 6.789,25 TL | Yüksek: 6.901,41 TL | Kapanış: 6.885,40 TL