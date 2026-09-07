Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026)

Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026)

Geçtiğimiz haftaki hareketliliğin ardından yeni haftaya sakin bir başlangıç yapan altın cephesinde düşüşler yüzde 1 seviyesinde oldu. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta çok hareketli olan altın cephesi yeni haftaya sakin başladı. Altın cephesinde çok büyük oynaklıklar bugün yaşanmadı.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 2

Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. FED toplantısı öncesinde geçtiğimiz hafta bir faiz indirimi bir de faiz artırımı mesajların verilmesi piyasada sert oynaklıklara neden oldu.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 3

Öte yandan ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi de piyasaları etkileyen bir diğer unsur oldu.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 4

Yeni haftada ise piyasalar sakin başladı. Altın cephesi güne düşüşle başladı. Ancak yaşanan düşüş yüzde 1 seviyelerini geçemedi.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 5

Anlık olarak yüzde 0,46 düşüş ile serbest piyasada gram altın fiyatı 6 bin 855 TL seviyesine geldi.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 6

Ons altın cephesinde ise yüzde 0,39 düşüş ile 4 bin 412 dolar seviyelerinde seyrettiği görüldü.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 7

Altın tarafında yaşanan oynaklığın ardından akşam saatlerinde Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum ise merak ediliyor. Piyasalarda yaşanan düşüş Kapalıçarşı’da da sürüyor.

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 8

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın son durum şu şekilde;

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 9

Gram Altın

Alış Fiyatı: 6.774,32 TL

Satış Fiyatı: 6.856,57 TL (%-0,62 düşüş)

Düşük: 6.802,83 TL | Yüksek: 6.915,21 TL | Kapanış: 6.899,17 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 10

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 11.050,00 TL

Satış Fiyatı: 11.193,00 TL (%-0,62 düşüş)

Düşük: 11.105,00 TL | Yüksek: 11.289,00 TL | Kapanış: 11.263,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 11

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 22.127,00 TL

Satış Fiyatı: 22.366,00 TL (%-0,59 düşüş)

Düşük: 22.190,00 TL | Yüksek: 22.550,00 TL | Kapanış: 22.498,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 12

Tam Altın

Alış Fiyatı: 44.050,00 TL

Satış Fiyatı: 44.567,00 TL (%-0,62 düşüş)

Düşük: 44.218,00 TL | Yüksek: 44.948,00 TL | Kapanış: 44.844,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 13

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 109.615,00 TL

Satış Fiyatı: 111.042,00 TL (%-0,62 düşüş)

Düşük: 110.172,00 TL | Yüksek: 111.991,00 TL | Kapanış: 111.731,00 TL

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Kapalıçarşı akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Eylül 2026) - Resim: 14

Has Altın

Alış Fiyatı: 6.807,67 TL

Satış Fiyatı: 6.842,18 TL (%-0,63 düşüş)

Düşük: 6.789,25 TL | Yüksek: 6.901,41 TL | Kapanış: 6.885,40 TL

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