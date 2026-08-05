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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün CHP’den AK Parti’ye katılmasının yankıları devam ederken Bingöl, AKP Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

“KARŞI MAHALLEDEN GELİYORUM”

İlçe Başkanlığı’nda konuşma yapan Bingöl, “Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Sadece şu kadar söyleyeceğim: Karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum” ifadelerini kullanarak “Sahip çıkacağınızı, gerekçelerini doğru anlatacağınıza inanıyorum” dedi.

Bingöl, sözlerinin devamında “Ve... ve bol bol çalışarak, Tuzla'nın bütün kronik sorunlarını hep birlikte çözeceğiz diyorum. Allah'ın izniyle, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.” ifadelerini kullandı.

"SEN BİZE REİSİN EMANETİSİN"

AKP’liler ise, Eren Ali Bingöl’ün sözlerine yanıt olarak “Sen bize Reis'in emanetisin” sloganlarını attı.

MAKAMINA ERDOĞAN FOTOĞRAFI ASTI!

Bingöl'ün, makam odasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı da görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL “BENİ ARAYIP AĞLADI” DEMİŞTİ!

Özgür özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Uykuları kaçan, küçük çocuğu olan, yeni evli Tuzla Belediye Başkanı'nın kimyasını bozdular. Beni arayıp ağladı" diyerek "Çok doğru bir çözümü bizzat önerdim. 'Bakan, Tuzla'ya yapılan haksızlığı gidersin. Bunlar da, müteahhitler de payına düşen parayı vererek geçmişte ödemediklerini ödesin. Bu iş çözülsün, vatandaş da mağdur olmasın' ama kamusal bir çözüm yerine Belediye Başkanı AK Parti'den...” ifadelerine yer vermişti.

“Nasıl ki bizde normal şartlarda Şadi Bey, onunla birlikte çalışan belediye başkan yardımcısı ve imzası olan bütün geçmiş dönem bürokratlarının paldır küldür içeri alınması gerekirken hâlen daha dışarıdalar. Hatta ve hatta, geçmişin AK Partili belediye başkan yardımcısı şimdi bizim belediyemizde görevlendirilmiş, pozisyon tutturulmuş durumdalar” ifadelerine yer veren Özel, “Yani artık Tuzla Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçmekle birlikte, bu konudaki bütün şüpheleri doğrular bir pozisyon tutmuş oluyor. Bu işi fevkalade sıkıntılı, sorunlu ve aslında bir suçüstü durumu olarak görüyorum. Ben, Tuzla Belediye Başkanı'nın bana neler diyerek ağladığını, anlattığını falan bizzat yaşadım. Zaten birtakım şeyler var” sözlerini sarf etmişti.

NELER OLMUŞTU?

1 Ağustos’ta düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı’nda CHP’li 3 belediye başkanı AKP’ye katılmıştı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AKP'ye katılırken başkanlara rozetlerini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.