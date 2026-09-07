Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak

TIR şoförlüğünde yeni dönem
Türkiye’de lojistik sektörünün uzun süredir karşı karşıya olduğu nitelikli sürücü ihtiyacına üniversitelerden çözüm geldi. TIR şoförlüğü için 2 yıllık yükseköğretim programı hayata geçirildi.
TIR şoförlüğünde yeni dönem
Türkiye’de lojistik sektörünün uzun süredir karşı karşıya olduğu nitelikli sürücü ihtiyacına üniversitelerden çözüm geldi. TIR şoförlüğü için 2 yıllık yükseköğretim programı hayata geçirildi.
Üniversitede TIR şoförlüğü eğitimi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde açılan Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı, öğrencileri profesyonel sürücülük mesleğine hazırlayacak. Program meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim verecek.
Kontenjan tamamen doldu
Programa gösterilen ilgi de dikkat çekti. YÖK tarafından bu yıl 30'a çıkarılan kontenjanın tercih döneminde tamamen dolduğu açıklandı. Kayıt sürecinin ise devam ettiği belirtildi.
Sadece araç kullanmayı öğrenmeyecekler
Öğrencilerin eğitimi direksiyon başındaki becerilerle sınırlı kalmayacak. Programda yabancı dil, taşımacılık mevzuatı, araç bilgisi ve güvenli sürüş gibi alanlarda da eğitim verilecek.
Yük güvenliği de öğretilecek
Geleceğin TIR sürücüleri, taşınan yüklerin doğru şekilde bağlanması ve emniyete alınması konusunda eğitim görecek. Böylece hem yük hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
Şoförlüğe bakışın değişmesi hedefleniyor
LOJİDER Başkanı Kayıhan Özdemir Turan, “Herhangi bir iş yapamazsan şoförlük yaparsın” anlayışına karşı çıkarak TIR sürücülüğünün uzmanlık ve eğitim gerektiren önemli bir meslek olduğunu vurguladı.
Mezunlar lojistik sektörünün yeni sürücüleri olacak
Programla üniversite eğitimi almış, yabancı dil bilen ve uluslararası taşımacılık kurallarına hakim nitelikli sürücülerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Böylece sektördeki sürücü açığının azaltılması ve gençlerin mesleğe ilgisinin artırılması amaçlanıyor.