Yeniçağ Gazetesi
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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak

Türkiye’de uzun süredir yaşanan nitelikli TIR şoförü açığı için dikkat çeken bir adım atıldı. Üniversitede açılan 2 yıllık programda geleceğin sürücüleri yabancı dilden yük güvenliğine kadar eğitim alacak. Üstelik programa ilgi beklenenin üzerinde oldu.

Kaynak: Diğer
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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 1

TIR şoförlüğünde yeni dönem

Türkiye’de lojistik sektörünün uzun süredir karşı karşıya olduğu nitelikli sürücü ihtiyacına üniversitelerden çözüm geldi. TIR şoförlüğü için 2 yıllık yükseköğretim programı hayata geçirildi.

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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 2

Üniversitede TIR şoförlüğü eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde açılan Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı, öğrencileri profesyonel sürücülük mesleğine hazırlayacak. Program meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim verecek.

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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 3

Kontenjan tamamen doldu

Programa gösterilen ilgi de dikkat çekti. YÖK tarafından bu yıl 30'a çıkarılan kontenjanın tercih döneminde tamamen dolduğu açıklandı. Kayıt sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 4

Sadece araç kullanmayı öğrenmeyecekler

Öğrencilerin eğitimi direksiyon başındaki becerilerle sınırlı kalmayacak. Programda yabancı dil, taşımacılık mevzuatı, araç bilgisi ve güvenli sürüş gibi alanlarda da eğitim verilecek.

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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 5

Yük güvenliği de öğretilecek

Geleceğin TIR sürücüleri, taşınan yüklerin doğru şekilde bağlanması ve emniyete alınması konusunda eğitim görecek. Böylece hem yük hem de trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 6

Şoförlüğe bakışın değişmesi hedefleniyor

LOJİDER Başkanı Kayıhan Özdemir Turan, “Herhangi bir iş yapamazsan şoförlük yaparsın” anlayışına karşı çıkarak TIR sürücülüğünün uzmanlık ve eğitim gerektiren önemli bir meslek olduğunu vurguladı.

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Üniversitede yeni dönem: Bu bölümden mezun olan TIR şoförü olacak - Resim: 7

Mezunlar lojistik sektörünün yeni sürücüleri olacak

Programla üniversite eğitimi almış, yabancı dil bilen ve uluslararası taşımacılık kurallarına hakim nitelikli sürücülerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Böylece sektördeki sürücü açığının azaltılması ve gençlerin mesleğe ilgisinin artırılması amaçlanıyor.

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