AK Partili Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın suç duyurusu üzerine savcılık; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında soruşturma izni istedi.

SUÇLAMA: RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Birgün'ün haberine göre, AK Partili İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından 10 Nisan’da yapılan suç duyurusunu değerlendiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı işleme koydu. Hazırlanan dosyada Başkan Ayşe Ünlüce ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen’e yönelik Resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma iddiaları var.

Başsavcılık, söz konusu iddiaların araştırılması ve yargı sürecinin önünün açılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan resmi soruşturma izni talep etti.

CHP’Lİ BELEDİYELERE "SORUŞTURMA KISKACI" MI?

Eskişehir’deki bu gelişme, gözleri bir kez daha CHP’li büyükşehir belediyelerine çevirdi. Benzer bir süreç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de işletilmişti. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yılki Karabük mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

MANSUR YAVAŞ’TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yönelik iddialara "Para yemiyoruz, haram yemiyoruz. Müfettişlere 'bir şey bulamadın mı?' diye baskı yapılıyor ama ne bulacaksınız ki? Yok." sözleriyle yanıt vermişti.

ABB’DEN "ALGI OPERASYONU" AÇIKLAMASI

Öte yandan, iktidara yakın medyada yer alan "Yavaş ve 11 bürokrat hakkında yeni soruşturma izni verildi" haberlerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yalanlama geldi. Belediye, kendilerine ulaşan resmi bir bildirim olmadığını vurgulayarak "Dosya 2022 yılından beri devam eden teknik bir süreçtir. Kesinleşmiş bir karar yokken, sürecin sonuçlanmış gibi sunulması açık bir algı çabasıdır." dedi.