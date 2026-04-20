Hürmüz 'boğazı' vurdu: 11 milyar dolarlık sektörde yüzde 20 zam endişesi

TÜRK TIRLARINA IRAK ENGELİ

Sektörün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ciddi operasyonları bulunduğunu belirten Bozdağ, kapalı ulaşım yollarının lojistik süreçleri sekteye uğrattığını anlattı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve hava ile kara yolu kargolarındaki kısıtlamalar sebebiyle bölgeye erişimde zorlandıklarını anlatan Bozdağ “İhracat rotalarımızda şu an Suudi Arabistan’da bir sorun yaşamıyoruz; oradaki havalimanlarının dinlenme salonlarına (lounge) ve Katar ordusuna hizmet veriyoruz. Ancak Irak tarafında ciddi problemler var. Irak, tırların 12 saat içinde ülkeyi terk etmesini istiyor. Bir şoförün 8 saat dinlenmesi gerektiği düşünüldüğünde bu kuralın uygulanması fiziksel olarak mümkün değil. Konuyu TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ilettik, çözüm için çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Bozdağ, Kalkınma Yolu projesinin aktif hâle getirilmesiyle Dubai ve Katar gibi zengin bölgelerin finans ve ticaret akışının Türkiye’ye çekilebileceğini söyledi.