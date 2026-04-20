Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, çiftçinin üretim yapabilmek için kullandığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artışının sürdüğünü ortaya koydu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 31’İ AŞTI

Tarımsal üretimin temel maliyetlerini ölçen endekste, 2026 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 oranında bir yükseliş yaşandı. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise artış hızı yüzde 32,64 olarak kayıtlara geçti. Aylık ise yüzde 3,01 oranında artış gösterdi. Bu veriler, tarımsal üretim maliyetlerinin geçen yıla oranla üçte bir oranında ağırlaştığını gösterdi.

YATIRIM MALİYETLERİ AYLIK BAZDA DAHA HIZLI YÜKSELDİ

Endeksin alt kırılımları incelendiğinde, tarımsal yatırımların maliyetindeki artış dikkat çekti. Şubat ayında aylık bazda yüzde 3,94 artışla maliyeti en çok yükselen grup oldu. Bu grubun yıllık artışı ise yüzde 24,31 seviyesinde gerçekleşti.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMETLER

Tohum, gübre ve ilaç gibi doğrudan üretimi etkileyen kalemlerde aylık %2,96, yıllık ise %32,81 oranında artış görüldü.

2026’NIN İLK İKİ AYINDA %7’LİK YÜK

Yılın henüz başında olunmasına rağmen, tarımsal girdi fiyatları Aralık ayına göre yüzde 7,08 oranında artış gösterdi. Çiftçinin üretim sezonuna hazırlık yaptığı bu dönemdeki fiyat hareketleri, gıda enflasyonu üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda da devam edebileceği sinyalini veriyor.