20 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Teknoloji ABD, AMRAAM-ER füzesi için harekete geçti: Anlaşma imzalandı

ABD, AMRAAM-ER füzesi için harekete geçti: Anlaşma imzalandı

ABD Savaş Bakanlığı, NASAMS hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere AMRAAM-ER füzelerinin üretimi için RTX ile 234.7 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Sinan Başhan
Sözleşme kapsamında AMRAAM-ER füzelerinin tam oranlı üretimi başlatılırken, ilk etapta 61,5 milyon dolarlık finansman diliminin tamamen ihracat müşterileri tarafından karşılandığı açıklandı.

TARİH BELLİ OLDU

SavunmaSanayiST'de yer alan habere göre; Füze sevkiyatların, Nisan 2030’a kadar tamamlanması ön görülüyor.

Programın, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar (FMS) mekanizması üzerinden yürütüldüğü ve Washington’un süreçte aracı rol üstlendiği belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

AMRAAM-ER füzelerinin; Macaristan, Kuveyt, Litvanya, Hollanda, Norveç ve Tayvan gibi NASAMS kullanıcılarına teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşma, NASAMS’ın NATO ve müttefik ülkeler arasında giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

BİRÇOK FÜZEYİ ATEŞLEYEBİLİYOR

NASAMS hava savunma sistemi kısa menzilliden orta menzilliye birçok füzeyi ateşleme kabiliyetine sahip.

NASAMS’ın en yeni varyantları AIM-9X, AMRAAM ve AMRAAM-ER füzelerini ateşleyebiliyor. AMRAAM füzeleri ile birlikte sistemin etkinlik menzili 25 kilometre civarında olduğu ifade ediliyor.

MEVCUT ALTYAPIYA ENTEGRE

AMRAAM-ER, AIM-120 AMRAAM temel alınarak kara konuşlu hava savunma görevlerine uyarlanan bir varyant olarak öne çıkıyor.

Füze; AIM-120C-8’in güdüm ve harp başlığı altyapısını korurken, RIM-162 ESSM programından türetilen daha güçlü bir roket motoru ve kontrol sistemiyle destekleniyor.

Bu mimari sayesinde sistemin menzilinin 60 kilometrenin üzerine çıkacağı ve farklı hava tehditlerine karşı angajman etkinliğinin önemli ölçüde artırıldığı ifade ediliyor.


Füze, aktif radar arayıcı başlığı sayesinde “at-unut” (fire-and-forget) kabiliyetine sahip.

AMRAAM-ER, NASAMS hava savunma sistemi ile entegre çalışacak şekilde tasarlandı. Sistem; sabit kanatlı uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri ve bazı insansız hava araçlarına karşı etkili olacak şekilde yapılandırıldı.

Füze, kara konuşlu lançerlerden eğimli şekilde atılıyor.

