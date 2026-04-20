Sosyal medya fenomenin İngiltere'nin başkenti Londra'da feci bir kazaya sebep olduğu ve olayda bir kadın hayatını kaybettiği ayrıca aracın altında kalan “klaudiaglam” isimli içerik üreticisi, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öne sürüldü.

Rielleuk, olarak bilinen İngiliz sosyal medya fenomeni, Cumartesi sabahı erken saatlerde Londra'nın Mayfair bölgesindeki bir gece kulübünün önünde aralarında bir başka fenomenin de bulunduğu üç yayaya arabasıyla çarptığı iddiasıyla cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

Olayın videosu kısa sürede viral oldu ve sosyal medyada şok ve öfkeye yol açtı.

Daily Mail'e göre, polis olay yerinde 29 yaşındaki bir kadını cinayete teşebbüs şüphesiyle tutukladı.

KİMLİĞİ RESMİ OLARAK AÇIKLANMADI

Kimliği resmi olarak açıklanmamış olsa da, internetteki hayranlar şüphelinin Rielle olduğunu iddia etmeye başladı.