Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Verilere göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net UYP, Şubat ayı sonu itibarıyla -347,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

VARLIKLARDA YÜZDE 1,7’LİK KAN KAYBI

Türkiye’nin yurt dışındaki toplam varlıkları, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azalarak 439,1 milyar dolara geriledi. Varlık kalemlerindeki detaylar ise şöyle şekillendi:

Doğrudan Yatırımlar: Pozitif ayrışarak yüzde 1,2 artışla 76,8 milyar dolara çıktı.

Bankaların Nakit Gücü: Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2,0 oranında azalarak 42,5 milyar dolara düştü.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE "BORSA" ETKİSİ

Türkiye’nin dış dünyaya olan toplam borç ve yatırımlarını kapsayan yükümlülükler kalemi, Şubat ayında yüzde 0,5 azalarak 786,8 milyar dolar oldu. Bu düşüşte sermaye piyasalarındaki hareketlilik belirleyici rol oynadı.

Doğrudan Yatırımlar: BIST 100 endeksindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 2,2 oranında azaldı ve 226,2 milyar dolara indi.

Portföy Yatırımları: Genel düşüşün aksine %0,8 artarak 153,4 milyar dolara yükseldi.

DİBS’te Azalış: Hükümetin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku %1,2 azalarak 22,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.