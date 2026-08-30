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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi hizmet binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk portresinin kaldırıldığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Partili Başkanvekili Şahin Biba’nın resmi kabullerinde çekilen fotoğraflarda tablonun yer almaması tepkilere neden oldu.

TARİHİ SALONDAKİ DETAY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mustafa Bozbey’in belediye başkanlığı döneminde, Atatürk’ün Bursa’ya son ziyaretinde zeybek oynadığı tarihi salona büyük bir Atatürk portresi yerleştirilmişti.

Bozbey’in ardından göreve gelen Başkanvekili Şahin Biba’nın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı aynı salonda ağırladığı ziyarete ait görsellerde ise söz konusu portrenin duvarda bulunmadığı dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede eleştirilerin odağı haline geldi.

İNTERNET SİTESİNDE DE BENZER BİR GERİLİM YAŞANMIŞTI

Şahin Biba, daha önce de belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Yükselen tepkilerin ardından ilgili görsel kurumun web sitesine tekrar yüklenmişti.