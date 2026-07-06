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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Av. Hasan Kandemir’in, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. adına Yerköy Belediyesi aleyhine icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Yozgat İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen resmi İcra Emri belgesine göre, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Yerköy Belediyesi’nden toplam 11.642,88 TL alacak talep ediyor.

Belgede alacaklı şirketin vekili olarak Av. Hasan Kandemir’in adı yer alıyor.

Talep edilen tutar şöyle dağılıyor:

1.968,50 TL yargılama gideri

9.000 TL ilam vekalet ücreti

508,68 TL + 165,70 TL faiz

Toplam alacak, Yozgat İdare Mahkemesi’nin 2024/2191 sayılı dosyasında verilen ve 30 Mayıs 2025 tarihinde kesinleşen karara dayanıyor.

Belgede Yerköy Belediyesi’ne 7 gün içinde ödeme yapması, aksi takdirde haciz işlemlerinin başlayacağı uyarısı yapılıyor. Ödeme, Yozgat İcra Dairesi’nin T. Vakıflar Bankası hesabına yapılabilecek.

SİYASİ AÇIDAN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Durum, aynı siyasi partiye mensup iki kurum arasında geçmesi nedeniyle Yozgat kamuoyunda dikkat çekti. AK Parti’nin il başkanı konumundaki Av. Hasan Kandemir, bir yandan partisinin il teşkilatına liderlik ederken, diğer yandan özel bir şirketin avukatı sıfatıyla partisinin yönettiği bir belediye aleyhine icra takibi yürütüyor.

Yerköy Belediyesi ise AK Parti’li Belediye Başkanı Av. Fatih Arslan döneminde yönetiliyor. Henüz Yerköy Belediyesi’nden veya AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.