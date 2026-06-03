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Komisyonda söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, diğer siyasi partilerin iç tartışmalarına değinerek bütünüyle milletin ve ekonominin gündemine odaklandıklarını vurguladı.

AK PARTİLİ YEGİN'DEN MUHALEFETE "İÇ GÜNDEM" ELEŞTİRİSİ

Siyaset kurumunu polemik üretme alanı değil, sorun çözme mekanizması olarak gördüklerini belirten Orhan Yegin, muhalefet partilerinin kendi iç tartışmalarıyla milletin gündeminden koptuğunu savundu. Yegin, komisyondaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette demokrasilerde farklı siyasi görüşler olacaktır, siyasi rekabet olacaktır, muhalefet eleştirilerini dile getirecektir ancak milletimiz de şunu açık şekilde görmektedir ki Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey, yönetimde istikrar ve milletini yücelten güçlü devlet kapasitesidir.

Bugün bazı partilerin kendi iç gündemlerine yoğunlaştığı, kucaklaşma, bölünme, ayrışma, arınma, temizleme kavramları çerçevesinde kendi iç tartışmalarıyla milletin gündeminden daha da koptuğu bir dönemde Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizler, enerjimizi, emeğimizi, birikimimizi, milletimizin sorunlarına, beklentilerine, ekonomiye, yatırıma, üretime ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine adamaya devam ediyoruz."

EMNİYET TEŞKİLATINDA ÜST RÜTBEYE GEÇİŞ KOLAYLAŞIYOR

Emniyet mensuplarının kariyer planlamalarını etkileyen yapısal sorunlara değinen Yegin, son yıllarda personel sayısındaki artış nedeniyle üst rütbelerde ciddi yığılmalar oluştuğunu belirtti. Liyakat ve hizmet süresi yettiği halde kadro sınırlaması nedeniyle bekleyen personelin önünü açacaklarını belirten Yegin, düzenlemenin detaylarını şöyle paylaştı:

Amir rütbelerinde kullanılan oranlar güncellenerek üst rütbelere geçişlerde ortaya çıkan kadro daralmaları azaltılıyor, kariyer planlaması daha öngörülebilir hale getiriliyor.

Geçmişte sağlık şartlarına ilişkin yargı süreçleri nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan ve herhangi bir kusuru bulunmayan personelin mağduriyetlerini giderecek hakkaniyet temelli adımlar atılıyor.

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapasitesi artırılıyor.

İNTERNET HABER SİTELERİNE RESMİ İLAN GÜVENCESİ VE YENİ VERGİ TEDBİRLERİ

Kanun teklifinin medya, vergi ve ekonomi alanındaki diğer kritik başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

1. BASIN VE MEDYA DÜZENLEMELERİ

Anayasa Mahkemesi kararlarının ortaya koyduğu ihtiyaçlar doğrultusunda internet medyasında yeni bir döneme geçiliyor. İnternet haber sitelerinin resmi ilan sistemindeki yeri daha açık, net ve öngörülebilir bir hukuki zemine kavuşturuluyor. Basın-yayın ilkeleriyle yaptırım sistemi tamamen kanuni çerçeveye taşınarak hem basın özgürlüğü korunuyor hem de kamu kaynaklarının kullanımı belirli kurallara bağlanıyor.

2. AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE TEMİNAT MEKANİZMASI

Vergi güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla lisansa tabi akaryakıt sektörlerinde teminat mekanizması daha etkin hale getiriliyor. Vergi kayıp ve kaçak riski yüksek olan bu alanlarda, mükelleflerin ticari faaliyetleri kesintiye uğratılmadan, kamu alacakları risk odaklı bir denetim yaklaşımıyla güvence altına alınıyor.

3. MERKEZ BANKASI PERSONELİNE DİSİPLİN DÜZENLEMESİ

Kurumların hukuki altyapısını güçlendirmek adına, Merkez Bankası personeline ilişkin disiplin hükümleri kanuni zemine taşınıyor. Böylece yüksek yargı kararlarının ortaya çıkardığı hukuki boşlukların giderilmesi hedefleniyor.