AK Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dağlarda biriken çöplerin çiçek açtığı bir tema dikkat çekti. Arka fonda "İzmir marşı" çalarken videoda bugüne (7 Ekim) işaret edildi.

AK Parti sosyal medya hesabından yapılan bu manidar paylaşım sonrası, Cemil Tugay'ın bugün saat 11'de düzenlenecek olan toplantıda AK Parti'ye katılması ön görülüyor.

Tugay’ın olası parti değişikliğine ilişkin iddialar bir süredir siyaset kulislerinde konuşuluyor.

Kulislerde yer alan iddialara göre Cemil Tugay bugün düzenlenecek törenle AK Parti'ye geçecek. Tugay ile birlikte 4 ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı iddialar arasında yer alıyor.

Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse, İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cemil Tugay, 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Tugay Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Tugay görüşmede, İzmir’in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan’a bilgi sunduğunu açıklamıştı.

Ancak görüşme sonrası Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları daha yüksek sesle kamuoyunda dillendirilmeye başlandı.

Tugay son olarak sosyal medyada “Başkan AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü” diye yazan bir kullanıcıya yanıt vermişti.

Cemil Tugay, “Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz” ifadesini kullanmıştı.

Tugay'ın cevabında AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlamaması dikkat çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama var. Özel, Tugay'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, “Baskılara boyun eğmeyen içerde aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını satmayanlar kardeşimizdir, satıp gidenler haindir” dedi.

İKİ AYDIR SİYASETİN GÜNDEMİNDE

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Tugay, CHP'den mutlak butlan kararına tepki olarak istifa etmişti.

Tugay, bu kararını açıklarken mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirtmiş ve özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu ifade etmişti. Bir grup il başkanı ve İzmir İl başkanının görevden alınmasını, haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak değerlendiren Tugay, "Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir." demişti.

Tugay, bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini sözlerine eklemişti. Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapmaya başlamıştı.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Tugay ise ilgili iddialara ilişkin 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumunun olmadığını” söylemişti.

“Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim” diyen Tugay, şöyle devam etmişti: