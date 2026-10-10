Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esenler Belediyesi 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu açılış töreninin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ CUMHURİYET TARİHİMİZDE EN YÜKSEK DÜZEYDE SİYASİ KAPASİTEYLE YÖNETEN LİDERDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış Özgür Özel. Bu ifadelerin de cevabını alması gerekiyor. Demiş ki, sizin bahsettiğiniz şekilde Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Birincisi şunu söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DÜNYA SİYASETİ KONUSUNDA ANAOKULU DÜZEYİNDE BİLE BİLGİSİ OLMAYAN BİRİSİ OLARAK BU CÜMLELERİ KURMASI HADDİNE DÜŞMEZ"

İkincisi, bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız, Dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez. Kendi bir yanda kendi partisini yönetemeyen Cumhuriyet tarihimizin, vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir.