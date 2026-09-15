Kaynak: AA / İHA / ANKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları özetle şu şekilde:

"Geçtiğimiz günler tarihimiz açısından önemliydi. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Ahlaki açıdan da siyasi açından da gayrimeşrudur darbeler.

"YENİ ANAYASA ÖDEVİMİZ VAR"

Türkiye'nin demokrasisini zayıflatmak için kullanılan manivelalar olarak tarihimize geçmiştir. Siyasetin önünde halen yeni anayasa ödevi vardır. Türkiye artık yeni anayasaya kavuşmalı. Öznesi millet olan anayasa yapılmalı.

Hürmüz büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra kalıcı ateşkese geçilemedi. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz, reddediyoruz. Suudi Arabistan'ın sağduyusu kıymetlidir. Irak'tan Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarında sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya konulan irade kıymetlidir. Bir takım kaos ve kargaşalardan uzak durulmalı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge bağlamında silah bırakılması noktasındaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Irak Başbakanı'nın ifade ettiği gibi devlet otoritesi altında toplanması oradaki insanların hakkının koruyacak adımların hükümetçe atılması önemli.





MİLLETVEKİLİNİN 'VALİ' İDDİASI

Bu olayı duyduğumuz andan itibaren genel merkez bütün boyutları ile ilgilendi. İçişleri Bakanı'mızla istişare halinde genel merkezimizle ele alındı. Bunun bir iletişim kazası olduğu değerlendirildi. Çeşitli makamlar arasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu doğrultuda bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak sorunları çözmeli. Bir iletişim kazası, bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.

"ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Cumhurbaşkanı'mızın seçim tarihi ile ilgili açıklamasında Bunun erken seçimle alakası olmadığı açıktır. Kendisinin siyaset yapma şekli teşkilatçılık üzerinedir. orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem desteklerini gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir. "Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz" cümlesi bir erken seçim sinyali değildir.

KİRALIK KONUTLAR

Bu konutlar orta ve uzun vadeli konular. Bugünden yarına şu illerde şu kadar konut üretilecek diyecek durumda değiliz. Çevre Bakanlığı'mız gücünün büyük bölümünü bu konulara ayırıyor. Bu bizim standart, olağan gündemimizin parçası. Sürekli olarak bu konuda çalışmaya, vatandaşlarımızı rahatlatmak için gayret edeceğiz.''





