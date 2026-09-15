Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.





MASADA HANGİ KONULAR VAR?





AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek MYK toplantısında, gündemdeki siyasi gelişmeler ile parti çalışmaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde son günlerde kamuoyuna yansıyan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a villa tartışmaları bir diğer başlık olarak MYK'nın önünde duruyor...



En önemli gündem maddesini ise ABD-İran gerilimi sonrası artan petrol fiyatları ve enerji krizi oluşturuyor...





AK PARTİ'DE GÜNDEM EKONOMİ

AK Parti MYK'da ele alınacak bir diğer konu ise ekonomik gelişmeler olacak. AK Partili isimlerin bile eleştirisine konu olan ekonomi yönetimi ve enflasyon rakamlarındaki farklılıkta Erdoğan'ın gündeme aldığı konulardan diğeri...





Ayrıntılar gelecek...