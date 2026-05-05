Habertürk’ün eski Ankara Temsilcisi gazeteci Fevzi Çakır, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın onayıyla belediyede Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. Bu atama, Ankara kulislerinde Özarslan’ın siyasi yönelimine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle “Özarslan'ın Külliye ile ilişki kurup AK Parti'ye geçiş sürecini güçlendirme çabası” şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İSİMLER

Son dönemde Mesut Özarslan’ın siyasi adımları ve belediye yönetimine ilişkin gelişmelerde, Fevzi Çakır’ın adı sıkça gündeme geliyordu. Özarslan’ın istifa süreci ve sonrasındaki iddialar, başkent medyasında geniş yer bulurken, deneyimli gazetecilerin yorumlarıyla konu daha da görünür hale geldi.

Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt içi ve yurt dışı programlarını yakından izleyen, kulis bilgileriyle öne çıkan gazeteciler arasında yer alıyor. Ayrıca 8. Anadolu Medya Ödülleri’nde “Yılın Ankara Temsilcisi” ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

İSTİFA SÜRECİ VE SERT İDDİALAR

Şubat 2026’da CHP’den istifa eden ve adı AK Parti ile anılan Mesut Özarslan, bu hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Özarslan’ın istifası, yalnızca bir ayrılık olarak değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik ağır suçlamalarla da gündeme geldi. Özarslan, Özel’in kendisine ve ailesine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü.

İstifasının ardından düzenlediği basın toplantısında bu mesajların silindiğini iddia eden Özarslan, CHP yönetiminin Keçiören’e hizmet sürecini olumsuz etkilediğini savundu. İstifasının kurumsal kimliğe değil, mevcut yönetime yönelik bir tepki olduğunu vurguladı.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

İstifa sonrası kulislerde Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddiaları hızla yayıldı. Özellikle 11 Şubat 2026’daki AK Parti grup toplantısında rozet takılacağına dair haberler gündeme geldi. Özarslan bu iddiaları ilk etapta “iftira” olarak nitelendirerek bağımsız kalacağını ifade etti. Ancak MHP kökenine vurgu yapması ve “milli birlik” söylemi, siyasi kapıları tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlandı.

Keçiören Belediye Meclisi’nde de bu gelişmelerin etkisi hissedildi. Özarslan ile birlikte hareket eden 7 meclis üyesi de CHP’den istifa etti. Bu tablo, Ankara’daki yerel siyasi dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı. Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen Özarslan’ın bu çıkışı, yerel yönetimlerde blok değişimlerinin önemli bir örneği olarak değerlendirildi.