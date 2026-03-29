Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 101'incisi, Aydın Kuşadası’nda gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu mitingde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in mesajı da eşi Duygu Günel tarafından okundu.

'AKP’YE KATILMAK İSTİYOR' İDDİASI

Özgür Özel, konuşmasında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özarslan’ın yolsuzluk iddialarından kurtulmak için AKP’ye katılmak istediğini iddia eden Özel, bu durumu “suçüstü” olarak nitelendirdi.

Özel, “Dosyası savcılık tarafından istenmiş bir kişinin, aynı Topuklayan Efe örneğinde olduğu gibi partinize katılmak istediğini görüyoruz. Sizi suçüstü yakaladık” sözlerini sarf etti.

'BU HAFTA ORTALIK KARIŞIK, ALALIM'

AKP’nin belediye meclis üyelerine de geçiş yönünde telkinlerde bulunduğunu iddia eden Özel, “Keçiören Belediye Başkanı’nı partinize katmanın peşindesiniz. ‘Bu hafta ortalık karışık, bu gürültü içinde alalım’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, söz konusu transfer girişimlerinin yolsuzluk dosyalarıyla bağlantılı olduğunu savundu.

'SİZİ SUÇÜSTÜ YAKALADIK'

Özel konuşmasında şunları söyledi,

“Bak Tayyip Erdoğan, Keçiören'de seçilen bir Tosuncuk vardı. Bunun için Osman Gökçek ve Turgut Altınok... Osman Gökçek dediğin, partinin Ankara milletvekili. Turgut Altınok dediğin, son Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayın. Bunun için 'Yolsuzluklardan kurtulmak için partimize gelmek istiyorlar' dedi. Portaş'la ilgili bu kişi hakkında dosya savcılık tarafından çoktan istendi. Bu kişi aynı, aynı şekilde Topuklayan Efe'de olduğu gibi senin partine gelmek ve yolsuzluklardan kurtulmak istedi. Sizi suçüstü yakaladık!"

Özel ayrıca, söz konusu ismin AKP’ye katılması karşılığında dosyasının kapatılmasının vaat edildiğini iddia etti.

AKP’Lİ SAYAN DA AÇIKLADI

Öte yandan AKP’li Savcı Sayan da sosyal medya hesabından benzer yönde bir paylaşım yaptı. Sayan, “Çarşamba günü grup toplantımızda MESUT başkan muradına erip, mesut olabilir.. Kaynağım beni yanıltmaz…” sözlerini sarf etti.