CHP lideri Özgür Özel'le yaşadığı tartışma gündem olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan soluğu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un yanında aldı. Partisinden istifa edip Cumhur'a yanlayan ancak henüz bir karşılık bulamayan Özarslan, şimdi de para için Murat Kurum'un kapısını çaldı.

YARDIM İŞLERİNİ KENDİNE BAĞLADI

Özarslan, istifasının ardından mart ayında yapılan meclis toplantılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Keçiören Belediye meclisi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü için “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması” kararı aldı. “Oy birliği” ile alınan kararla birlikte, belediye adına yardımla ilgili konulara ilişkin görüşme yapılması adına Özarslan’a yetki tanındı. Özarslan’ın partisinden istifa etmesinin ardından bakanlıktan yardım istemesi dikkat çekti.

'ŞU GÜN İSTESEM MHP'YE DE AKP'YE DE GEÇERİM' DEMİŞTİ

İstifa ettiği dönem yaptığı açıklamalarıyla kamuoyunda tartışılan Özarslan, Cumhur'da beklediği ilgiyi görmedi. 'Şuan istesem AKP'ye de MHP'ye de geçerim' diyen Özarslan, adeta ortada kaldı. Ne AKP'den ne de MHP'den teklif alan Özarslan, deyim yerindeyse ortada kaldı. Şimdilerde ise par aiçin bakanların peşinden koşar durumda...