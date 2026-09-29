Kaynak: İHA

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok." dedi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'e şu tepkide bulundu:

"Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et."