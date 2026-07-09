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AJet'in Sivas ile Almanya'nın Köln kenti arasında başlattığı karşılıklı uçuşların ilki bugün gerçekleştirildi. Köln'den Sivas'a gelen ilk uçak Nuri Demirağ Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

AJet'in Sivas ile Almanya'nın Köln kenti arasında başlattığı karşılıklı uçuşların ilki bugün gerçekleştirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Sivas Valiliği'nin açıklamasına göre, Köln'den hareket eden ve 176 yolcu taşıyan ilk uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, havalimanında geleneksel su takı uygulamasıyla karşılandı.

TURİZM VE TİCARETE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Yeni hat kapsamında Sivas-Köln arasında karşılıklı seferler düzenlenecek. Uçuşlar, çarşamba günleri Sivas'tan Köln'e, perşembe günleri ise Köln'den Sivas'a gerçekleştirilecek.

Yetkililer, yeni hattın özellikle Almanya'da yaşayan Sivaslıların ulaşımını kolaylaştırmasının yanı sıra kentin turizm ve ticaretine katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.