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Hitman serisiyle tanınan stüdyo IO Interactive’in imzasını taşıyan aksiyon-macera oyunu 007 First Light, piyasaya sürülmesinin ardından 3 aydan kısa bir sürede 4 milyonluk satış barajını geride bıraktı. 27 Mayıs 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkış yapan ve ilk 24 saatinde 1,5 milyon kopya satarak gövde gösterisi yapan oyun, 70 dolarlık tam satış fiyatına rağmen gidişatıyla 2026 yılının en hızlı satan oyunlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İLK YIL DOKUSUNU YENİ İÇERİKLER KORUYACAK

Elde edilen finansal başarıdan oldukça memnun olan geliştirici stüdyo, yakaladığı ivmeyi korumak için ilk yıla özel geniş bir içerik takvimi hazırladı. Oyunculara önümüzdeki süreçte sunulması planlanan yenilikler şunlar:

New Game+ modu, yeni gizlilik görevleri ve içerik güncellemeleri.

Platform Genişlemesi: Eylül ayının ortasında yayınlanacak Nintendo Switch 2 sürümüyle birlikte yıl sonu alışveriş sezonunda yeni bir oyuncu kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

GENÇ JAMES BOND’UN Mİ6’TAKİ İLK ADIMLARI

Oyun, ikonik ajan James Bond’un gençlik yıllarına ve elit 00 programına kabul ediliş sürecine odaklanıyor. Deniz havacılığında sergilediği üstün başarılar sonrası MI6’ya davet edilen Bond, kontrolden çıkan bir ajanı durdurmaya yönelik ilk operasyonunun trajik bir şekilde bitmesiyle kendisini devletin zirvesine kadar uzanan devasa bir komplonun ortasında buluyor.