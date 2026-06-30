Kaynak: ANKA

10 Ekim Gar Katliamı davasında, ana davadan dosyası ayrılan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Suriye'de yakalanmasının ardından 11 yıl sonra ilk kez mahkeme huzuruna çıkarılan IŞİD'li sanık Ömer Deniz Dündar’ın "Zalim olarak ölmektense mazlum olarak ölmeyi tercih ederim" ifadesi, salonda bulunan katliam mağduru ailelerin büyük tepkisine neden oldu. Çıkan gerginlik üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

SANIĞIN "PİŞMANIM" SAVUNMASINA AİLELERDEN TEPKİ

Katliamda eşi avukat Uygar Coşgun’u kaybeden Mehtap Sakinci, çapraz sorgu sırasında sanık Ömer Deniz Dündar'a firari Suriyeli canlı bombaların kimliklerini bilip bilmediğini ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip istemediğini sordu.

IŞİD'li sanık Dündar, "Şu an sizin karşınızda hatasını anlayan ve girdiği yoldan dönen, pişman olan biri var. Ben ve benim gibi bir çok kişi böyle örgütlerce kullanılıyor. Ben HTŞ tarafından tutuklanınca dini bilgimin eksikliğini anladım ve hata yaptığımı farkettim. Zalim olarak ölmektense mazlum olarak ölmeyi tercih ederim” dedi.

Bu sözler üzerine salondaki müştekiler, "Bizim çocuklarımız ne olacak peki? Onlar toprağın altında. 8 yaşındaki çocuğumuz büyümedi bizim" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı, düzenin bozulduğu gerekçesiyle tepki gösteren ailelerin salondan çıkarılmasını isteyerek duruşmaya ara verdi.

AVUKATLARDAN MAHKEME HEYETİNE ELEŞTİRİ

Aranın ardından söz alan mağdur ailelerin avukatı İlke Işık, 11 yıldır bu sanığa soru sormayı beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emniyette hiç sorulmayan şeyleri soracaktık, teşhis yapacaktık. Bir müvekkilimizin sözünü dinlemeye tahammülünüz yok sizin. Ancak biz, tüm sanıklar yargılanana ve ceza alana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Mahkeme heyeti, yaşanan gerginliğin ardından duruşmayı 25 Eylül tarihine erteledi. Mağdur yakınları salonu alkışlarla terk etti.

"ADALET MÜCADELESİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Duruşma sonrası adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, her mahkeme sürecinde rencide edici davranışlara maruz kaldıklarını ancak adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Avukat İlke Işık ise davanın başından bu yana dört kez mahkeme heyetinin değiştiğini hatırlatarak adalet sistemini eleştirdi:

“Adalet sisteminin nasıl işlemediğinin somut bir örneğini biz burada yaşıyoruz. Ülkenin en önemli katliamı, en önemli ceza davalarından birinde değişen heyetler, onun yerine çıkan geçici başkanlar… Bunlar bizim problemimiz değil. Bu adil yargılamaları yapsınlar diye arkada kurulmuş kocaman kocaman adalet sarayları var. Biz 11 yıl sonra ilk kez duruşma gününü öğrenmeden çıktık. Çünkü hiç kimse 11 yıldır davamızı takip eden müvekkillerimizi, anneleri, babaları, kardeşleri, sevgililerini kaybetmiş insanları duruşma salonundan çıkartamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Mahkemeler adalet talebinde ne kadar ısrarcı olduğumuzu yine görecek.”