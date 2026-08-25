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Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmelik düzenlemesi, Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan ek personel için işsizlik endişesini gündeme getirdi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, yeni düzenlemeyle birlikte ASM’lerde uygulanan gruplandırma sisteminin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girebileceğini belirtti.

“HİZMET KALİTESİ DÜŞER, BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI İŞSİZ KALIR”

Yeni yönetmelikle ASM’lerde esnek mesainin kaldırılmasının, A, B ve C grubu merkezlerde ek personel çalıştırılmasını sağlayan mevcut sistem açısından ciddi sorun yaratacağını söyleyen Kandemir, çalışma saatlerine ilişkin kriterlerin karşılanamaması halinde ek ödeneklerin kesilebileceğini ifade etti.

Kandemir, bu durumun binlerce ebe, hemşire ve tıbbi sekreterin işsiz kalmasına yol açabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Ek personel istihdamının sürdürülememesi, aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin niteliğini ve vatandaşın sağlık hizmetine erişimini doğrudan olumsuz etkileyecektir.”

CARİ GİDER UYARISI

ASM’lerin işletme maliyetlerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Kandemir, cari gider ödemelerinin bu artışı karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Kira, yakıt, elektrik, sarf malzemeleri ve personel giderlerinin hızla yükseldiğine dikkat çeken Kandemir, ödemelerin aynı oranda artmadığını belirtti.

“EYLÜL AYINDA CİDDİ İSTİHDAM SORUNU YAŞANABİLİR”

AHESEN, eylül ayında ciddi bir istihdam sorunu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Sendika, Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeyi yeniden değerlendirmesini, sağlık çalışanlarının istihdamını güvence altına alacak ve artan işletme maliyetlerini karşılayabilecek yeni bir model oluşturmasını talep etti.