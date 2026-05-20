Mesajında kardeşleri Nurcan, Sibel ve Melek’e seslenen Deniz, ailesinin iki farklı yüzü olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Bir tarafın karanlık, cahil ve umutsuz bir yapıya sahip olduğunu belirten sanatçı, diğer tarafı ise aydın, başarılı ve güçlü olarak tanımladı. Kardeşlerinin tüm zorluklara rağmen doğru tarafta durduğunu dile getiren Deniz, onlara sevgisini ve minnettarlığını ifade etti.

Paylaşımının devamında annesine de özel bir bölüm ayıran ünlü sanatçı, annesinin çocukluk ve gençlik yıllarında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Yaşadıkları hayat hikâyesinden esinlenerek “Fareli Ev” adlı bir film hazırlığında olduğunu açıklayan Deniz, bu projenin ailesine geçmişlerini hatırlatmasını umduğunu belirtti.

Annesinin sağlık sürecine de değinen Deniz, onu büyük bir hastalık ve zor bir dönemden kurtardığını ifade etti. Kardeşlerinin desteğine de vurgu yapan sanatçı, annesine uzun ve sağlıklı bir ömür diledi. Mesajının sonunda ise annesine yönelik sevgi dolu sözler kullanırken, bazı aile bireylerine sert göndermelerde bulunmayı da ihmal etmedi.