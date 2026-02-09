Crypto.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Kris Marszalek, AI.com alan adını 70 milyon dolar karşılığında satın aldı. Financial Times’ın aktardığına göre ödeme tamamen kripto para ile yapıldı.

Alan adının önceki sahibi ise Malezyalı teknoloji girişimcisi Arsyan Ismail oldu. Satış sürecine broker Larry Fischer aracılık etti.

STRATEJİNİN MERKEZİNDE AI.COM VAR

Marszalek, AI.com’un mesajlaşma, uygulama kullanımı ve hisse senedi işlemleri için kişisel yapay zeka ajanları sunacak bir platformun merkezi olacağını açıkladı.

Kris Marszalek

Yapay zekayı önümüzdeki 10 ila 20 yılın en büyük teknolojik dönüşümlerinden biri olarak gördüğünü belirten Marszalek, bu tür bir alan adına sahip olmanın marka bilinirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

SUPER BOWL REKLAMI SİTEYİ KİLİTLEDİ

AI.com, Super Bowl 60’ın dördüncü çeyreğinde yayınlanan 30 saniyelik reklamla izleyicileri platforma davet etti. Reklamın ardından gelen yoğun trafik nedeniyle web sitesi kısa sürede çöktü.

Marszalek, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Çılgın trafik seviyeleri. Ölçeklendirmeye hazırdık ama bu kadarını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

ALAN ADI SATIŞLARINDA YENİ ZİRVE

AI.com’un satışı, alan adı pazarında yeni bir rekor olarak kayda geçti. Daha önce en yüksek satış, 2010 yılında 49,7 milyon dolara el değiştiren CarInsurance.com’a aitti.

Onu VacationRentals.com, Voice.com, PrivateJet.com ve 360.com gibi yüksek bedelli satışlar izledi.