2025 verileri, ikinci el otomobil piyasasında araç yaşının belirgin biçimde yükseldiğini ve tüketici davranışlarının değiştiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre 2026 yılı, “hızlı satış” değil, “doğru strateji” yılı olacak.
İkinci el araç alacaklar dikkat: Kimin kazanacağını uzmanı açıkladı
Türkiye otomotiv pazarı son yıllarda kırdığı rekorların ardından yeni bir döneme giriyor. Sıfır otomobil satışları yüksek hacmini korurken, asıl dönüşüm ikinci el pazarında yaşanıyor.Derleyen: Aykut Metehan
2025’te Türkiye’de 1 milyon 381 bin 755 adet sıfır araç satılırken, aynı dönemde 9 milyon 423 bin 68 adet ikinci el araç el değiştirdi. Bu tablo, Türkiye’de satılan her 1 sıfır araca karşılık yaklaşık 6,8 adet ikinci el aracın el değiştirdiğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu oranın 2026’da da benzer seviyelerde kalmasını bekliyor.
Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, otomotiv pazarındaki yeni dönemi “denge” kavramıyla özetliyor. Karakaş, “Ne fiyat köpüğü ne de talep çöküşü var. 2026’da kazanan, en hızlı satan değil; fiyatlamasını, stok yönetimini ve finansmanı doğru yöneten olacak” değerlendirmesinde bulunuyor. Karakaş’a göre 2026’da sıfır otomobil satışlarının 1,5 milyon adede, ikinci el satışlarının ise otomobil ve hafif ticari araçlar dahil yaklaşık 11 milyon adede ulaşması mümkün.
"İKİNCİ EL ARAÇLARDA YAŞLANMA SORUNU"
2025 verileri, ikinci el otomobil pazarında dikkat çekici bir yaşlanmaya işaret ediyor. Devir işlemi yapılan araçların yüzde 55’inden fazlası 2015 model ve daha eski araçlardan oluşuyor. 2022–2025 model araçların payı yüzde 18’de kalırken, 2019–2021 model araçlar yüzde 12, 2016–2018 model araçlar ise yüzde 14 seviyesinde yer aldı.
"PAZAR YAŞLI ARAÇLARLA DÖNÜYOR"
LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik’e göre bu tablo, ikinci el pazarının karakterini kökten değiştiriyor. Nazik, “Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı 14’ü aşmış durumda. Devri yapılan araçların bile ortalama yaşı 11,8. Yani ikinci el pazarı artık ağırlıklı olarak yaşlı araçlar üzerinden dönüyor” dedi.
Bu durumun alıcı davranışlarını da değiştirdiğine dikkat çeken Nazik, ekspertizin artık bir tercih değil, fiili bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Yaşı artan araçlarda belirsizliğin yükseldiğini ifade eden Nazik, “Tüketici artık ‘gör-beğen-al’ yaklaşımından uzaklaşıp, ‘kontrol et-doğrula-pazarlık yap’ refleksiyle hareket ediyor” diye konuştu.
"KREDİ VE FAİZ ORANLARI PİYASADA BELİRLEYİCİ OLUYOR"
Uzmanlara göre ikinci el otomobil pazarının temposunu en çok etkileyen unsur kredi koşulları. Piyasada faizlerde kademeli bir gevşeme beklentisi olsa da, asıl belirleyici unsurun BDDK’nın vade ve kredilendirme oranlarına ilişkin düzenlemeleri olduğu vurgulanıyor.
Nazik, yalnızca faizlerin düşmesinin sınırlı etki yaratacağını belirterek, “Faiz düşer ama kredi limitleri değişmezse, hareketlilik daha çok uygun fiyatlı ve genç araçlarda görülür. Asıl güçlü etki, vade ve kredi oranlarında gevşeme olursa ortaya çıkar” değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER
2025 verileri, ikinci el otomobil pazarının omurgasının hâlâ B ve C segment araçlardan oluştuğunu gösteriyor. Pazarın yaklaşık yarısı C segment araçlardan meydana geliyor. En çok tercih edilen modeller arasında Renault Clio, Hyundai i20 ve Volkswagen Polo öne çıkarken; C segmentte Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla ve Ford Focus yoğun ilgi görüyor. SUV segmentinde ise Nissan Qashqai liderliğini koruyor
"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"
Fiyat gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nazik, 2025 yılında nominal fiyatlarda sınırlı artışlar görülse de reel fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalara göre, 2025 yılı içinde 1 milyon TL değerindeki bir ikinci el otomobilin ortalama 168 bin 900 TL nominal değer kaybettiği belirlendi. Bu tablo, otomobilin artık bir yatırım aracı olarak görülmediğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar, 2026’da ikinci el otomobil pazarında seçiciliğin artacağını, temiz geçmişe sahip, bakımlı ve doğru fiyatlanmış araçların öne çıkacağını vurguluyor. Genel beklenti ise pazarın durmayacağı, ancak kredi koşulları ve ekonomik gelişmelere göre hızını ayarlayacağı yönünde.