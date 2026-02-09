İkinci el araç alacaklar dikkat: Kimin kazanacağını uzmanı açıkladı

"PAZAR YAŞLI ARAÇLARLA DÖNÜYOR"

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik’e göre bu tablo, ikinci el pazarının karakterini kökten değiştiriyor. Nazik, “Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşı 14’ü aşmış durumda. Devri yapılan araçların bile ortalama yaşı 11,8. Yani ikinci el pazarı artık ağırlıklı olarak yaşlı araçlar üzerinden dönüyor” dedi.

Bu durumun alıcı davranışlarını da değiştirdiğine dikkat çeken Nazik, ekspertizin artık bir tercih değil, fiili bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Yaşı artan araçlarda belirsizliğin yükseldiğini ifade eden Nazik, “Tüketici artık ‘gör-beğen-al’ yaklaşımından uzaklaşıp, ‘kontrol et-doğrula-pazarlık yap’ refleksiyle hareket ediyor” diye konuştu.