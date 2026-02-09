Cemiyetin “parmakla gösterilen” çiftleri arasında ilk akla gelen isimlerdi onlar. Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile kulübün 38. başkanı Burak Elmas’ın 25 yılı aşan evliliğinden üzücü bir haber geldi.
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti
Cemiyet hayatında uzun yıllardır uyumlarıyla dikkat çeken Burak Elmas ile Yelda Elmas çiftinin evliliği sona erdi. Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile kulübün 38. başkanı Burak Elmas’ın yaklaşık 25 yıllık birlikteliklerini anlaşmalı boşanmayla bitirdiği öğrenildi.
Kimsenin en ufak tartışmasına tanık olmadığı, çeyrek asrı geride bırakan bu sağlam yuva, sessiz ve sakin bir duruşmayla resmen sona erdi. İşte herkesi şoke eden ayrılığın detayları…
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un köşesinde yer verdiği habere göre, Galatasaray’ın 30. Başkanı Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile 38. Başkanı Burak Elmas yollarını ayırdı. Uzun yıllar evli kalan çiftin boşanma işlemini tek celsede tamamladığı belirtildi.
Yaklaşık çeyrek asırlık evlilikleri süresince kamuoyuna yansıyan hiçbir ciddi kriz ya da tartışma olmayan çiftin ayrılığı, yakın çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı.
Haberi köşesine taşıyan Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:
“Maalesef yine herkesi şaşkına çevirecek, ilk okuduğunuzda inanamayacağınız bir boşanma haberim var! Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas'ın boşandığını öğrendim! Evet, yanlış okumadınız...
Bunca yılın ardından niye boşandıklarını öğrenemesem de, sosyal medya hesaplarında halen birbirleri ve çocuklarıyla olan fotoğrafları tuttuklarına göre arada üçüncü bir şahıs yok. Yani medeni bir şekilde anlaşarak boşanmayı başarmışlar. Keşke evliliklerini kurtarabilselerdi ama ikisinin de yolu açık olsun.”
BURAK ELMAS KİMDİR?
Burak Elmas, 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğmuş Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.
Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğludur, baba tarafından aslen Giresunludur. Eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlamış, ardından University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi almıştır. Aile şirketlerinde çalıştıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.
Özel hayatında, eski Galatasaray başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile yaklaşık 25 yıl evli kalmış, bu evlilikten Raif (2003) ve Leyla (2005) adında iki çocuğu vardır.
YELDA ELMAS KİMDİR?
Yelda Elmas (kızlık soyadı Yelda Süren), Galatasaray'ın 30. başkanı olan iş insanı Faruk Süren'in kızıdır.
Cemiyet hayatında uzun yıllar Burak Elmas ile uyumlu ve örnek bir çift olarak tanınmıştır.
Kamuoyunda özel hayatlarını fazla ön plana çıkarmamış, ancak Galatasaray camiası ve sosyete çevrelerinde sıkça yer almışlardır.
Yaklaşık 25 yıllık evlilikleri boyunca herhangi bir tartışma veya kriz kamuoyuna yansımamış, iki çocukları (Raif ve Leyla) olmuştur.
Boşanmaları tek celsede ve medeni bir şekilde gerçekleşmiştir. Üçüncü bir şahıs iddiası olmamış, sosyal medya hesaplarında hâlâ birbirleri ve çocuklarıyla fotoğraflar paylaşmaya devam ettikleri belirtilmiştir.
Yelda Elmas, genellikle iş veya spor dünyası etkinliklerinde babası Faruk Süren ile birlikte görünüyor.