Anasayfa Gündem Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti

Cemiyet hayatında uzun yıllardır uyumlarıyla dikkat çeken Burak Elmas ile Yelda Elmas çiftinin evliliği sona erdi. Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile kulübün 38. başkanı Burak Elmas’ın yaklaşık 25 yıllık birlikteliklerini anlaşmalı boşanmayla bitirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 1

Cemiyetin “parmakla gösterilen” çiftleri arasında ilk akla gelen isimlerdi onlar. Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile kulübün 38. başkanı Burak Elmas’ın 25 yılı aşan evliliğinden üzücü bir haber geldi.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 2

Kimsenin en ufak tartışmasına tanık olmadığı, çeyrek asrı geride bırakan bu sağlam yuva, sessiz ve sakin bir duruşmayla resmen sona erdi. İşte herkesi şoke eden ayrılığın detayları…

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 3

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un köşesinde yer verdiği habere göre, Galatasaray’ın 30. Başkanı Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas ile 38. Başkanı Burak Elmas yollarını ayırdı. Uzun yıllar evli kalan çiftin boşanma işlemini tek celsede tamamladığı belirtildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 4

Yaklaşık çeyrek asırlık evlilikleri süresince kamuoyuna yansıyan hiçbir ciddi kriz ya da tartışma olmayan çiftin ayrılığı, yakın çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 5

Haberi köşesine taşıyan Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef yine herkesi şaşkına çevirecek, ilk okuduğunuzda inanamayacağınız bir boşanma haberim var! Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas'ın boşandığını öğrendim! Evet, yanlış okumadınız...

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 6

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 7

Bunca yılın ardından niye boşandıklarını öğrenemesem de, sosyal medya hesaplarında halen birbirleri ve çocuklarıyla olan fotoğrafları tuttuklarına göre arada üçüncü bir şahıs yok. Yani medeni bir şekilde anlaşarak boşanmayı başarmışlar. Keşke evliliklerini kurtarabilselerdi ama ikisinin de yolu açık olsun.”

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 8

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas, 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğmuş Türk iş insanı ve spor yöneticisidir.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 9

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğludur, baba tarafından aslen Giresunludur. Eğitimini Avusturya Lisesi'nde tamamlamış, ardından University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi almıştır. Aile şirketlerinde çalıştıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 10

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 11

Özel hayatında, eski Galatasaray başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile yaklaşık 25 yıl evli kalmış, bu evlilikten Raif (2003) ve Leyla (2005) adında iki çocuğu vardır.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 12

YELDA ELMAS KİMDİR?

Yelda Elmas (kızlık soyadı Yelda Süren), Galatasaray'ın 30. başkanı olan iş insanı Faruk Süren'in kızıdır.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 13

Cemiyet hayatında uzun yıllar Burak Elmas ile uyumlu ve örnek bir çift olarak tanınmıştır.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 14

Kamuoyunda özel hayatlarını fazla ön plana çıkarmamış, ancak Galatasaray camiası ve sosyete çevrelerinde sıkça yer almışlardır.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 15

Yaklaşık 25 yıllık evlilikleri boyunca herhangi bir tartışma veya kriz kamuoyuna yansımamış, iki çocukları (Raif ve Leyla) olmuştur.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 16

Boşanmaları tek celsede ve medeni bir şekilde gerçekleşmiştir. Üçüncü bir şahıs iddiası olmamış, sosyal medya hesaplarında hâlâ birbirleri ve çocuklarıyla fotoğraflar paylaşmaya devam ettikleri belirtilmiştir.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 17

Yelda Elmas, genellikle iş veya spor dünyası etkinliklerinde babası Faruk Süren ile birlikte görünüyor.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 18
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ve Faruk Süren’in kızı Yelda Elmas boşandı: 25 yıllık evlilik sessizce bitti - Resim: 19
