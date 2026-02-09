Kripto para piyasası geçen hafta yaşanan sert satış dalgasının ardından toparlanmaya çalışıyor. Piyasanın en değerli birimi olan Bitcoin, geçen hafta 70 bin doların altını görmesinin ardından yeni haftaya yüzde 2,32 artışla 70 bin 916 dolardan başladı.

Ethereum ise yüzde 0,43 oranında değer kazanarak 2 bin 93 dolar seviyesine geldi.

Analistler, mevcut yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Seul merkezli Tiger Research’te kıdemli analist Ryan Yoon, mevcut sıçramanın büyük ölçüde kısa pozisyon kapatmalarından kaynaklanan güçlü bir teknik tepki olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, "Kripto piyasaları istikrar kazandı ancak en kötünün geride kaldığından emin değiliz. 60.000 dolar aşağı yönde ana destek, yukarıda ise 75.000 doların aşılması ayı piyasasının sonunu işaret edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Bitcoin ETF'lerine 6 Şubat'ta 221 milyon dolarlık giriş kaydedilmesi, yatırımcıların son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.

IG Australia analisti Tony Sycamore da Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalama olan 58.000 doların üzerinde kalması halinde 73.000-75.000 dolar bandına doğru yükseliş potansiyeli taşıdığını, bu seviyenin aşılması durumunda ise 81.000 dolara kadar yeni bir ivme kazanabileceğini ifade etti.