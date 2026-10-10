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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir’de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şık, kendisini arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ahmet Şık, hastaneden taburcu edildiğini belirterek kendisine ulaşanlara teşekkür etti. Şık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“DAHA PEŞİNE DÜŞÜLECEK ÇOK FAZLA HIRSIZ VE SUÇLU VAR”

"Herkese merhaba. Çok fazla arayan, soran ve mesaj gönderen olmuş. Herkese tek tek yanıt vermek yerine tembellik edip buradan toplu teşekkür etmek istedim. Öncelikle arayan, soran, mesaj gönderen ve merak eden tanıdık tanımadık herkese teşekkür ederim. Dün akşam hastaneden taburcu oldum. Şimdilik her şey yolunda. By-pass ameliyatı sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacak çok iş, peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var."