Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında bir terör soruşturması başlatılmış ve Özer İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.

GÖREVİNE İSTANBUL VALİ YARDIMCISI OLARAK DEVAM EDECEK

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy görevinde İstanbul Vali yardımcısı olarak devam edecek.

Yaşanan olayın ardından görevinin 7. ayında 30 Ekim 2024'te düzenlenen bir operasyonla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan, hakkında verilen tahliye ve beraat kararlarına rağmen görevine iade edilmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'ESENYURT'UN İHTİYACI SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVE İADE EDİLMESİDİR'

Özer, "Esenyurt'ta çözümün, bir kayyımı başka bir kayyımla değiştirmek değil, halkın iradesini yeniden hakim kılmaktır. Esenyurt'un ihtiyacı yeni bir kayyım değil, seçilmiş belediye başkanının görevine iade edilmesidir" sözlerini sarf etti.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

"Esenyurt’ta çözüm, bir kayyımı başka bir kayyımla değiştirmek değil, halkın iradesini yeniden hâkim kılmaktır.

Kayyım yönetimi döneminde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının ardından kayyımın görevden alınarak yerine yeni bir kayyım atanması, Esenyurt’un temel sorununu çözmüyor. Aksine, asıl meselenin üzerini örtüyor.

Esenyurt’un ihtiyacı yeni bir kayyım değil, seçilmiş belediye başkanının görevine iade edilmesidir. Sandıkta tecelli eden milli iradenin gereğini yerine getirmek, demokrasinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır.

Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş belediye başkanı olarak görevime dönmem, yalnızca benim değil, iradesi yok sayılan Esenyurt halkının da beklentisidir. Üstelik, görevden alınan kayyım Can Aksoy’un yönetimi dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturması kamuoyunda tartışılırken, kendisinin hesap vermeden görevden alınması ve yerine başka bir kayyım atanması, sorumluluk meselesini ortadan kaldırmaz.

Hesap vermeden görevden alınması bir yaptırım değil, kamuoyunun gözünde ödüllendirme anlamına gelir. İddialar şeffaf biçimde araştırılmalı, tüm sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir. Bir kayyımın yerine başka bir kayyım atamak, Esenyurt’un kaybettiği zamanı geri getirmez; demokrasi açığını kapatmaz, halkın iradesini de temsil etmez.

Bu anlayış, Esenyurt’un daha fazla zaman ve hizmet kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmaz. Çözüm açıktır: Esenyurt halkının demokratik iradesine saygı gösterilmeli, seçilmiş belediye başkanı olarak görevime iade edilmem sağlanmalıdır.

Esenyurt halkı, kendi seçtiği başkanını görevinin başında görmek istiyor. Demokrasi, sandıkta ortaya çıkan iradeye yalnızca seçim günü değil, her koşulda sahip çıkmayı gerektirir.

Bizim talebimiz ayrıcalık değil, demokrasinin gereğinin yerine getirilmesidir. Esenyurt’un iradesi kayyımlarla değil, halkın seçtiği yönetimle tecelli etmelidir. Prof. Dr. Ahmet ÖZER Esenyurt’un Seçilmiş Belediye Başkanı."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terör" soruşturması başlatılmış ve Özer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan olay sonrası Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı.

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Esenyurt Belediyesi kayyımı Can Aksoy'un atadığı Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın sahip olduğu iki evde yüksek miktarda döviz bulunmuştu.

7 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Ulutaş’ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira ele geçirildi.

15 Ekim tarihinde yeni bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Küçükçekmece’deki boş bir dairede iki çelik kasa bulundu. Kasaların içinden çıkan paranın toplamının 7 milyon dolar ve 400 bin Euro olduğu bildirildi. Yusuf Ulutaş operasyon kapsamında tutuklanmıştı.