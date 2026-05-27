Türkiye’nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan ile Bosna-Hersek İstanbul eski Başkonsolosu olan eşi Nidzara Ercan’ın 24 yıllık evliliği boşanma sürecine girdi. 2002 yılında evlenen Ercan çiftinin tanışma hikâyesi ve evlilikleri adeta film senaryolarını andırıyordu.

YILLAR ÖNCE RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Çiftin aşk öyküsü, Prof. Ercan'ın Bosna - Hersek'te tanıştığı bir arkadaşının daveti ile başlamıştı. İstanbul'da görüşmeye devam eden çift, yıldırım nikâhıyla 24 sene önce hayatlarını birleştirdi.

Prof. Dr. Ercan evliliğini anlattığı bir röportajda, Nidzara Ercan ile evleneceğini iki yıl öncesinden rüyasında gördüğünü dile getirerek aşkını gözler önüne sermişti. İşte yıllar önce büyük aşk ile evlenen çift ile ilgili geçtiğimiz haftalarda üzücü bir gelişme yaşandı.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİM YALNIZ BIRAKILDIM'

79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Ercan bir süredir anlaşmazlık yaşadığı 54 yaşındaki eşi Nidzara için adliye koridorlarının yolunu tuttu. Ercan, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve şiddetli geçimsizlik yaşandığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Ercan, mahkemeye sunduğu dilekçede geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sürecinde eşi tarafından yalnız bırakıldığını ve bu zorlu dönemi tek başına atlattığını öne sürdü.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

İddialara göre Ercan, eşinin Beşiktaş’taki ortak yaşam alanlarının kendi üzerine geçirilmesini talep ettiğini ancak mülkiyetin tek kişiye ait olmaması nedeniyle bunun mümkün olmadığını ifade etti. Yaşanan anlaşmazlıkların evliliklerini sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.

Bosna-Hersek’te başlayan tanışıklıkları bir davetle başlayan çift, İstanbul’da devam eden ilişkilerini kısa sürede evliliğe taşımış ve 24 yıl önce hayatlarını birleştirmişti. İstanbul Aile Mahkemesi davayı kabul etti. Taraflar arasındaki çekişmeli boşanma davası önümüzdeki haftalarda görülecek.