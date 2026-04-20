Japonya, 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin merkez üssünün Sanriku kıyıları açıkları olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerel saatle 16.53’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde şiddetli hissedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından özellikle Iwate ve Hokkaido’nun bazı bölgeleri için tsunami uyarısı verildi. Yetkililer, yüksekliği 3 metreyi bulabilecek dalgalar konusunda uyararak kıyı kesimleri ve nehir ağızlarından uzak durulması çağrısında bulundu.

“HİROŞİMA’NIN 25-30 KATI ENERJİ”

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 km derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur.

Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır.”