Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 62., 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İFADE VERECEK

Soruşturma, Davutoğlu’nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Ankara Adliyesi’ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Eski Başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması hakkında Davutoğlu cephesinden ilk açıklama geldi.

Davutoğlu avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada "Bu sabah medyada yer alan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ile ilgili TCK 291/1 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri üzerine, vekili sıfatıyla soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüşerek bilgi aldım.

Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde provokatör olduğu aşikâr olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır.

Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir.

Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum.

Kamuoyuna saygı ile duyururum. 03/09/2026

Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU

Vekili Av. Hasan SEYMEN" ifadeleri yer aldı.