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Kaynak: DHA

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Abdullah, Ahbap Derneği ile koordineli bir faaliyet yürütmediğini belirterek deprem döneminde Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yapıp yardımlar için koordinasyon sağlamaya çalıştığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 10 Ağustos'ta savcılıkta ifade verdi. Abdullah'ın soruşturma kapsamında verdiği ifade kamuoyuna yansıdı.

“AHBAP DERNEĞİ İLE KOORDİNELİ HERHANGİ BİR FAALİYETİM OLMADI”

Abdullah, savcılık ifadesinde deprem dönemindeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. O dönemde derneğin faaliyetlerine katılmadığını belirten oyuncu, yaşanan felaketin ardından sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Abdullah, “Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım” dedi.

Yaptığı çalışmaları şahsi çabalarıyla yürüttüğünü belirten Abdullah, bu faaliyetleri iyi niyetle gerçekleştirdiğini ve faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi.

“İDDİALARIN BU YÖNDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Abdullah, deprem döneminde yaşananları öncelikle medya üzerinden kendi imkanlarıyla takip ettiğini belirterek soruşturma kapsamında daha derin sorunlar olduğunu öğrendiğini ve bunun kendisinde hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirdi.

Oyuncu, yaşanan felaketin ardından doğrudan depremzedelerle iletişim kurduğunu ve elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

Abdullah ayrıca, depremzedelere yardım amacıyla toplanan bağışların ihtiyaçların karşılanmasında kullanıldığını öğrenmek istediğini belirterek, “Durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür” ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah'ın savcılık ifadesinde, deprem dönemindeki faaliyetleri ile AHBAP Derneği arasındaki ilişkiye yönelik iddialara bu şekilde yanıt verdiği öğrenildi.