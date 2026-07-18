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İçişleri Bakanlığı makamlarının yürüttüğü denetim bulguları, Ahbap Derneği soruşturmasında dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllara yayılan bu incelemeler neticesinde, derneğin kurucusu Haluk Levent'e toplam 26 bin 569 lira tutarında para cezası uygulandığı belirlendi.

Ahbap Derneği soruşturmasında operasyonlar dalga dalga devam ederken, gözler İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin derneğe yönelik denetim bulgularına çevrildi.

Buna göre Ahbap Derneği, 2022, 2023 ve 2025 yıllarında İçişleri Bakanlığı denetim birimleri tarafından farklı dönemleri kapsayan incelemelerden geçirildi. Bu incelemelerde beyanname hataları, yurt dışından alınan yardımların bildirilmemesi ve muhasebe kayıtlarındaki usulsüzlükler nedeniyle idari yaptırım uygulanması istendi. Ancak raporlarda, bugün soruşturmaya konu edilen miktarlardaki para trafiği ya da iddia edilen örgütlü yapıya ilişkin herhangi bir tespite yer verilmedi.

DENETİM RAPORU DÜZENLENDİ

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre, Ahbap ile ilişkili Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesap hareketlerinin incelendiği MASAK raporu, 18 Şubat 2025 tarihinde tanzim edilmişti. Yaklaşık iki ay sonra 24 Nisan’da da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, derneğe ilişkin denetim raporu düzenledi. Bu denetimlerde ise MASAK raporunda yer alan milyonlarca dolarlık para trafiği, yasal bahis işlemleri, taşınmaz devirleri sorulmadı.

2023-2025 yıllarını kapsayan bu denetim raporunda, derneğin yurt dışından aldığı 83 bin 277,69 avro, 1 milyon 596 bin 392,02 ABD doları ve 5 bin 797,49 liralık yardımların kullanılmadan önce mülki idare amirliğine bildirilmediği tespit edilirken, bu bulgular için sadece İstanbul Valiliği tarafından derneğe idari para cezası uygulanmasının değerlendirilmesi gerektiği yer aldı.

MASAK raporunun konu dışı edildiği aynı raporda, milyonlarca liralık bildirilmeyen bağış ve evrak kayıt defterine tasdik tarihinden önce gerçekleştirilen işlemler sebebiyle Haluk Levent'e 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

İDARİ YAPTIRIM ÖNERİLDİ

Raporda ayrıca yevmiye defterindeki hatalı kayıtlar, dönem sonu işlemleri ve bilançonun usule uygun düzenlenmemesi ile banka hesap hareketlerinin toplu şekilde kaydedilmesi nedeniyle Haluk Levent ile derneğin 2023 yılında bağımsız denetimini yapan Denge SMMM Ltd. Şti. (Grant Thornton) hakkında da idari yaptırım önerildiği öğrenildi.

Buna göre şirket ve Haluk Levent hakkında 2023 yılı için 5 bin 252 lira, 2024 yılı içinse Levent'e 8 bin 322 lira idari para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, 6 Kasım 2023 tarihinde de bir denetim gerçekleştirmiş. 1 Haziran 2022 ile 6 Haziran 2023 dönemini kapsayan bu denetim raporunda da bazı hatalı işlemler saptanmış ve idari para cezası uygulanmış.

Raporda, Ahbap Derneği'nin 2021 yılı beyannamesinin hatalı düzenlendiği, İstanbul Valiliği tarafından eksikliğin giderilmesi için süre verilmesine rağmen beyannamenin düzeltilmediği tespit edildi.

Bu tespitin, derneğin 11 Ağustos ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan inceleme sonrasında hazırlanan 8 Kasım 2022 tarihli rapora dayandığı aktarıldı. Söz konusu rapor doğrultusunda Haluk Levent hakkında 1018 lira idari para cezası uygulandı.

Böylece İçişleri Bakanlığı'nın denetim raporlarında yer alan tespitler kapsamında, bugün milyonlarca dolar döndüren Haluk Levent hakkında toplam 26 bin 569 liralık idari para cezası uygulanmış oldu.

DENETİMCİLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında MASAK raporundan başlayarak son dönemde ortaya çıkan milyonlarca dolarlık para trafiği ve gayrimenkul devirleri hiçbir denetim raporunda yer almazken, operasyonlar kapsamında sadece özel şirketlere bağlı çalışan denetimciler gözaltına alındı. Yıllar içinde defalarca denetim yapan, MASAK raporundan sonra da denetimlere devam eden ve hiçbir usulsüzlük bulgusu bulamayan, Haluk Levent'e veya dernek yetkililerine bu usulsüzlüklerle ilgili soru yöneltmeyen, ineceleme yapmayan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki denetimciler ise soruşturmanın hiçbir yerinde yer almadı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu’na yukarıdaki İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları da soruldu. Kartaloğlu, denetim yapan ekibin içinde olmadığını, belirtilen dönemdeki bulguların da TÜRMOB’un denetim yaptığı dönemi kapsamadığını belirtti. Kartaloğlu, bugünkü soruşturmaya konu edilen para trafiği ve usulsüzlük iddialarının da kişisel banka hesapları üzerinden yapıldığına, TÜRMOB’un inceleme alanı olan dernek banka hesaplarından gerçekleşmediğine dikkat çekti. Kartaloğlu, özel hesapların denetim alanlarının dışında kaldığını savundu.

OLUMSUZ TESPİT BULUNMADIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan bir diğer isim ise TÜRMOB’un o dönem Ahbap’ı denetlemesi için görevlendirdiği ekipte yer alan Ersin Gökgün’dü. Ersin’e de İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen raporlar soruldu ve denetimi gerçekleştirdiği dönemde derneğe ilişkin bir usulsüzlük tespit edip etmedikleri sorusu yöneltildi. Ersin de Kartaloğlu gibi kendilerine ibraz edilen belge ve banka hesapları üzerinde bir denetim gerçekleştirdiklerine, bunun da depremin ardından yapılan 5 ayla sınırlı olduğuna vurgu yapıldı. Gökgün ifadesinde, İçişleri Bakanlığı denetimlerinde de tespit edilen hususların beyanname hataları, yurt dışı bağışlarının bildirilmemesi ve muhasebe kayıtlarındaki usul eksiklikleriyle sınırlı olduğunu belirterek, TÜRMOB tarafından hazırlanan denetim raporuna ilişkin herhangi bir olumsuz tespitin bulunmadığını savundu.