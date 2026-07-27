AHBAP soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Hüseyin Başaran da gözaltına alındıç
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı operasyon detaylarında AHBAP derneğinin ev, konteyner alımları ve çeklerin incelendiğini; bu kapsamda düzenlenen operasyonlarsa 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek'in açıklaması şöyle:
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.
AHBAP 4. DALGA OPERASYONUNDA HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILANLAR:
Ayhan Demir – Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi
Nejdet Kuy – Pegas Global A.Ş. yetkilisi
Murat Yaren – Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi
Ayhan Çevik – Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi
Hüseyin Başaran – Başaran Holding A.Ş. sahibi
Recep Demir – Power İnşaat A.Ş. yetkilisi
Emre Saral – Power İnşaat A.Ş. yetkilisi
Faruk Koç – Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi
Orhan İnan – (Unvan/Bilgi belirtilmemiş)
Sibel Kaya – Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası
Muhammed Ali Yılmaz – Mays Grup yetkilisi
Ali Demirhan – (Unvan/Bilgi belirtilmemiş)
Deniz Şimşek – Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü