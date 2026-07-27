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AHBAP soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Hüseyin Başaran da gözaltına alındıç

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı operasyon detaylarında AHBAP derneğinin ev, konteyner alımları ve çeklerin incelendiğini; bu kapsamda düzenlenen operasyonlarsa 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek'in açıklaması şöyle:

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

AHBAP 4. DALGA OPERASYONUNDA HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILANLAR:

Ayhan Demir – Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi

Nejdet Kuy – Pegas Global A.Ş. yetkilisi

Murat Yaren – Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi

Ayhan Çevik – Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi

Hüseyin Başaran – Başaran Holding A.Ş. sahibi

Recep Demir – Power İnşaat A.Ş. yetkilisi

Emre Saral – Power İnşaat A.Ş. yetkilisi

Faruk Koç – Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi

Orhan İnan – (Unvan/Bilgi belirtilmemiş)

Sibel Kaya – Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası

Muhammed Ali Yılmaz – Mays Grup yetkilisi

Ali Demirhan – (Unvan/Bilgi belirtilmemiş)

Deniz Şimşek – Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü