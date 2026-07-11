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Kaynak: AA

Ağrı Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Yolluyazı köyü sınırları içinde bulunan taşınmazın tahsisine yönelik sözleşme İl Özel İdaresi ile Ağrı Ticaret Borsası arasında imzalandı.

MODERN TESİSLER KURULACAK

Tahsis edilen alanda hayata geçirilecek yatırım kapsamında:

Zahire ürünlerinin alım-satım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği satış salonları

Zirai ürün depoları

Tarımsal üretim ve pazarlama alanları

Nakliyat ambarları

gibi birçok birimin yer aldığı modern bir ticaret kompleksi kurulması planlanıyor.

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ TARIMSAL TİCARET ALTYAPISI

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte:

Bölgedeki tarımsal ticaret altyapısının güçlendirilmesi

Zahire sektörünün daha modern ve organize bir yapıya kavuşması

Üretici ve tüccarlara daha kaliteli hizmet sunulması

amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yatırımın hem Ağrı ekonomisine hem de sektörde faaliyet gösteren esnafa katkı sağlamasının beklendiği belirtilerek, projenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.