Ağrı Valiliği’nin koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Yolluyazı köyü sınırları içinde bulunan taşınmazın tahsisine yönelik sözleşme İl Özel İdaresi ile Ağrı Ticaret Borsası arasında imzalandı.
MODERN TESİSLER KURULACAK
Tahsis edilen alanda hayata geçirilecek yatırım kapsamında:
Zahire ürünlerinin alım-satım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği satış salonları
Zirai ürün depoları
Tarımsal üretim ve pazarlama alanları
Nakliyat ambarları
gibi birçok birimin yer aldığı modern bir ticaret kompleksi kurulması planlanıyor.
HEDEF: DAHA GÜÇLÜ TARIMSAL TİCARET ALTYAPISI
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte:
Bölgedeki tarımsal ticaret altyapısının güçlendirilmesi
Zahire sektörünün daha modern ve organize bir yapıya kavuşması
Üretici ve tüccarlara daha kaliteli hizmet sunulması
amaçlanıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, yatırımın hem Ağrı ekonomisine hem de sektörde faaliyet gösteren esnafa katkı sağlamasının beklendiği belirtilerek, projenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.