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Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan denetimlerde, farklı yöntemlerle Türkiye'ye sokulmaya çalışılan uyuşturucu maddeler belirlendi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu bir kişinin yolcu salonunda yapılan kontrollerinde, beraberinde getirdiği oyuncak gitar ile valizinin çekme demirlerine gizlenmiş toplam 1 kilo 102 gram metamfetamin bulundu.

Ekipler, ayrıca İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır ve dorsesinde gerçekleştirdikleri aramada ise iki çuval içerisine gizlenmiş 22 kilo 40 gram morfin ortaya çıktı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.