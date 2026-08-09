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Kaynak: İHA

Van Gölü'nün korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Van Gölü aktivistleri, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na ilk kez tırmandı. Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan aktivistler, doğanın gelecek kuşaklara temiz aktarılması gerektiğine dikkat çekti.

Grup, zirvede "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" ifadesinin yer aldığı bir pankart açarak anı fotoğrafı çektirdi. Tırmanış esnasında hem Van Gölü hem de çevredeki doğal alanların muhafaza edilmesine yönelik mesajlar paylaşıldı.

Tırmanış grubuna rehberlik eden Ağrı Dağı yerel rehberi Resul Civaş, bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasının önemini vurguladı. Ağrı Dağı ve çevresinin titizlikle korunması gerektiğini belirten Civaş, yerli ve yabancı tüm dağcılara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen dağımızı temiz tutalım. Doğaya sahip çıkalım, çevreye karşı duyarlı olalım ve örnek davranış sergileyelim. Ağrı Dağı hepimizin ortak değeridir."