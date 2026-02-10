Ordu, Fatsa'da yaşayan ancak iş bulamadığı için Çanakkale'ye giden ve orada çalışan Serhat Özçelik, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle çaresiz olduğunu gözyaşları içerisinde anlattı. "İçinden çıkılamaz bir haldeyim" diyen Özçelik, Sedat Peker'e seslendi.

Yeniçağ Gazetesi Whatsapp ihbar hattına gelen bir görüntü, yürekleri yaraladı. Normalde Ordu, Fatsa'da yaşayan ancak evini geçindirmek için Çanakkale'de çalışan Serhat Özçelik, banklara ve elden aldığı kişilere olan borcunu ödeyemez duruma geldiğini anlattı. Çelik çaresizliğini "İçinden çıkılmaz bir haldeyim" diyerek belirtti.

Videoda Sedat Peker'den yardım isteyen adam, "Ne olur beni bu girdabın içerisinden kurtarın, dayanılacak bir halim kalmadı" dedi.

Özçelik'in bu videosu, Türkiye'de yaşayanların ekonomik kaderlerine nasıl terk edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son zamanlarda sosyal medyada Sedat Peker'den yardım isteyen vatandaşların sayısı da dikkat çeker oranda attı. Yeniçağ ihbar hattı başta olmak üzere çoğu gazete ve gazeteci de aynı durumda.

SEDAT PEKER EN GÜVENİLİR KİŞİ ÇIKMIŞTI

Sedat Peker, siyasetçiler dışındaki en güvenilen isimler arasında %16,7 ile ilk sırada yer almıştı.

Peker, son dönemde bazı kişi ve kurumlara yardımlarıyla öne çıkıyor bu da insanların sosyal devlet anlayışından uzaklaşıp kurumlara değil de kişilere güvenini gösteriyor