Emekli maaşına seyyanen artış formülü: İktidar medyasından sızdı

Emekli maaşları arasındaki makasında kapanması için yeni model üzerinden çalışıldığı belirtildi. Bu konuda konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 12 küsur alırken, memur emeklileri 18'in üzerinde bir artış aldı. Bu aradaki zam farkını oradan kaldıracak ortam bir zam oranı belirlenebilir ya da bütün emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Her yıl güncelleme katsayısı değiştiği için güncelleme katsayısının da mutlaka sabit hale getirilmesi lazım” dedi.