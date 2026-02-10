Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
MANSUR YAVAŞ VE CHP'Lİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA
Emekli maaşına seyyanen artış formülü: İktidar medyasından sızdı

En düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesinin gündemde olduğu iktidar medyasında öne sürüldü. Bu formülün ise seyyanen artış formülü olduğu belirtildi.

30 bin TL’yi aşan açlık sınırı altında 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçinemeyen milyonlarca emekli maaşlarında bir düzenleme istiyor. Ancak iktidar şu ana kadar emeklinin isteğine cevap vermedi.

Fakat dün iktidara yakın ATV Haber’de yer alan haberde en düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesinin gündemde olduğu öne sürüldü. Bu formülün ise seyyanen artış formülü olduğu aktarıldı.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın 2027 yılını işaret ettiği erken seçim için hazırlıklar şimdiden başladı. Hükümetin emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme arayışına girdi.

Emekli maaşları arasındaki makasında kapanması için yeni model üzerinden çalışıldığı belirtildi. Bu konuda konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 12 küsur alırken, memur emeklileri 18'in üzerinde bir artış aldı. Bu aradaki zam farkını oradan kaldıracak ortam bir zam oranı belirlenebilir ya da bütün emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Her yıl güncelleme katsayısı değiştiği için güncelleme katsayısının da mutlaka sabit hale getirilmesi lazım” dedi.

Yeni sistemle maaş farklarının azaltılması hedeflendiğini söyleyen Erdem, şu an emekli maaşını belirleyen unsur prime dayalı kazanç yani brüt maaş olduğunu belirtti.

Yapılacak yeni düzenlemeyle sadece kazanç etkili olmayacak prim gün sayısının da maaşı etkileyecek unsur olduğunu Erdem belirtti.

Mevcut sistemde SSK güvencesinde olanlar 7 bin 200, Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim sayısını doldurarak emekli olurken, düzenlemeyle Bağ-Kurlular da 7 bin 200 gün sayısıyla emekli olabilecek. Bu şekilde emekli olma süresi 5 yıl azalacak.

