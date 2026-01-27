Sedat Peker, Türkiye'nin en çok güvendiği isim oldu.

“Türkiye’nin Fikri” adlı kamuoyu araştırması, toplumdaki güven algısının geleneksel siyaset ve kurumların dışına kaydığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, siyasetçiler dışındaki en güvenilen isimler arasında Sedat Peker %16,7 ile ilk sırada yer aldı.

Sedat Peker’i sırasıyla;

• Müge Anlı (%14,4)

• Mehmet Yalçınkaya (%11,7)

• Haluk Levent (%11,2)

• Oğuzhan Uğur (%10,9) takip etti.

Araştırma, vatandaşların güvenilirlik ölçütlerini artık klasik siyasi ve bürokratik figürlerin ötesinde değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

ÖZDİL: PEKER KİRADA OTURURKEN ŞEHİT AİLESİNE EV ALDI

Öte yandan gazeteci Yılmaz Özdil de Sedat Peker ile ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı.

'Türkiye sanırım bunu ilk kez duyacaktır.' diyen Özdil, 'Sedat Peker, bir şehit ailesine ilk kez ev aldığında henüz kendisi kira oturuyordu. Kendisi 23 yaşındayken ve kirada otururken şehit ailesine ev alıyor.' dedi.