Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında "Kurtuluş Savaşı" yerine "Millî Mücadele" ifadesinin kullanılmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleri sonrası başlayan tartışmaları eleştiren Ağıralioğlu, "Kurtuluş Savaşı mıydı, değil miydi" tartışmasının yersiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı’nın söylediği bir söz üzerine geçen gün bir münasebetsiz tartışma başladı. Biliyorsunuz, ‘Kurtuluş Savaşı mıydı, değil miydi’ diye, ‘Millî Mücadele mi diyelim, Kurtuluş Savaşı mı diyelim’ diye bir tartışma başladı. Ben bakanımıza biraz böyle latifeyle diyecektim ki, ‘Sayın Bakanım, eğer bu bir kurtuluş olmasaydı çok sevdiğiniz İstanbul’a kartpostaldan bakmak zorunda kalacaktınız.’ Bu bir kurtuluş mücadelesidir."

"İSTANBUL'UN İKİ DEFA FETHİ VARDIR"

Kurtuluş Savaşı'nın tarihi önemine vurgu yapan Ağıralioğlu, İstanbul'un ikinci kez Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurtarıldığını söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kurtuluş mücadelesi şöyle verilmiştir; İstanbul’un iki defa fethi vardır; birisini Fatih Sultan Mehmet yapmıştır, diğerini Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır. Bu kadim millet, bu büyük millet, bu imparatorluklar kurmuş millet, payitahtını senelerce İngilizlerin işgalinde tutmak zorunda kalmıştır. İngilizlerin çizmelerinin altından söke söke aldık biz bu vatanı."

"BU AZİZ VATANI KURTULUŞ SAVAŞI VEREREK KURTARABİLDİK"

Konuşmasının devamında Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık mücadelesi olduğunun altını çizen Ağıralioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul’da böyle gezemeyecektik, İstanbul’da gezenleri televizyondan seyredecektik, eğer Kurtuluş Savaşı verilmemiş olsaydı. Kurtuluş Savaşı verdik, yedi düvele karşı verdik; Fransız’a, Rus’a, Ermenilere, Rumlara, Yunanistan’a karşı verdik. Biz bu gördüğünüz aziz vatanı Kurtuluş Savaşı vererek, Millî Mücadele ruhuyla kurtarabildik."