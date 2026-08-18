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Kaynak: İHA

Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce ağıllarına kurtların girdiğini fark eden hayvan sahibi M.K. (61), yeniden benzer bir durum yaşanmaması için av tüfeğiyle gece boyunca nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde ağıldan gelen sesler üzerine M.K., yanında bulunan tüfekle sesin geldiği yöne doğru ateş etti.

Silah sesinin ardından ağıla giden M.K., eşi Hasret Kuş’u (51) tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Kuş’un cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.